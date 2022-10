La iluminación que necesita Bellas Artes

Desde hace varios días sabemos que algo no anda bien con el Palacio de Bellas Artes. La última que nos cuentan ocurrió el 27 de octubre, durante la primera de las dos presentaciones de la compañía Sankai Juku, referente para los devotos del buttoh, realizadas en el marco del 50 Festival Internacional Cervantino en Ciudad de México. Sankai Juku trajo a México su coreografía Entre dos espejos (Kō sa , el problema fue que la función, programada a las 20 horas, empezó 15 minutos después; cosa rara, pero se trata sólo de otro de una serie de situaciones anómalas: alguien abandonó una botella del refresco más famoso del mundo en las butacas. ¿No que está prohibido ingresar con alimentos y bebidas a la Sala? También nos dicen que los pasillos estaban a oscuras, con una sola lámpara, y que en el baño de hombres también el alumbrado era mínimo. Las dos funciones requirieron, no sólo esfuerzos locales, sino internacionales (la colaboración del patrocinio de Shiseido y la Agencia de Asuntos Culturales de Japón). Triste es que los problemas internos dejen mal parado al país.

¿Y los 400 periodistas acreditados del FIC?

Y hablando del Cervantino, pero en el mero corazón de Guanajuato, nos cuentan que ni uno de los 400 periodistas acreditados al 50 FIC —esos que según la directora “rebasaron” el plan estratégico planeado por el Comité Organizador—, acudió a la conferencia de prensa del pasado sábado, en el penúltimo día del Cervantino, con la pianista y artista visual Tomoko Mukaiyama. Nos cuentan —y hasta nos comparten imágenes— de la fallida rueda de prensa que no prosperó no por la artista, sino por la mala estrategia de comunicación de la directora de Difusión y Relaciones Públicas, Yadira Libertad Guzmán Nuricumbo, a quien periodistas Culturales nacionales denunciaron por maltrato. Nos recuerdan que su desempeño no fue nada bueno y que habrá que pedir cuentas porque su salario se devenga de los impuestos de todos los mexicanos y eso no se debe olvidar.

