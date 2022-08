La Fonoteca se cae a pedazos

Siguen los tropiezos en la Fonoteca Nacional, parece no ser su año. Después de adeudos de pago a empleados, a inicios de 2022, trabajadores hicieron público que persistía la incertidumbre laboral sobre los procesos de contratación, mientras que a muchos no se les renovó el contrato y alegaban falta de comunicación con su director, Pável Granados. Desde entonces hubo silencio y no se supo mucho más de la resolución ni de la situación que atraviesa esta institución… pero el fin de semana volvieron las noticias pues se derrumbó la barda del Jardín Sonoro. En un comunicado, la Secretaría de Cultura argumentó que la lluvia causó estragos en el muro hecho de adobe y sólo tenía daños, pero por acá nos preguntamos ¿qué debe ocurrir para que un muro se derrumbe? ¿En qué condiciones se encuentra la Casa Alvarado, erigida en el siglo XVIII, declarada monumento histórico en 1932? En el boletín de prensa se lee que “se tienen reportes de que, en la primera década de este siglo, se realizó un trabajo de restauración”, esa indicación tan vaga de “reportes” de una restauración hecha hace tantos años nos deja la idea de que la preservación del inmueble tampoco es su prioridad.

La autopromoción en Oaxaca se pone de moda

Esta semana se llevará a cabo la Fashion Week México y por primera vez tiene sede en la ciudad de Oaxaca. La plataforma de moda que está en las principales capitales de moda del mundo, no fue bienvenida por los locales. En redes sociales han surgido críticas, muchas de éstas dirigidas al gobierno, por realizar este evento en medio de los problemas que atraviesa el estado, como feminicidios, falta de agua y una crisis en el manejo de la basura. Usted dirá, ¿y qué culpa tiene el gobierno por este evento de una empresa privada? La cuestión es que de las siete marcas que desfilarán, sólo dos son originarias de Oaxaca, entre éstas Moravy, propiedad de Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del DIF Oaxaca, abogada con maestría en finanzas, diseñadora y esposa, nada más y nada menos, que del gobernador Alejandro Murat. La presencia de Morán ha opacado el evento, al que también se reprocha falta de espacios para otros talentos locales.