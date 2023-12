Bastó un instante para que el fotógrafo Barry Domínguez (Ciudad de México, 1966) consiguiera la foto que encapsula la esencia de Cristina Pacheco (Guanajuato, 1941-Ciudad de México 2023), periodista y escritora que falleció ayer a sus 82 años.

Son más de 20 los libros que publicó Pacheco, pero lo que prevalece más en el imaginario colectivo fue su labor como conductora de televisión y periodista en diarios. Justo esa faceta es la que quedó inmortalizada en la imagen que le hizo Domínguez una tarde de una día muy ajetreado para Pacheco.

El fotógrafo aún recuerda cómo es que hizo la fotografía. Fue parte de un encargo que le hizo Bernardo Ruiz, quien era titular de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes en la década de los 90.

“Buscaba quién hiciera testimonios, retratos, de los personajes culturales de la época de México, en especial de escritores y escritoras. Me dieron un directorio con nombres, teléfonos y direcciones. Ahí estaba el contacto de Cristina Pacheco”, recuerda.

Domínguez estaba consciente del reto que implicaría hacerle una sesión fotográfica a la “gran periodista” que era Pacheco.

“La contacté y me dijo ‘Mira, si quieres venir al periódico, vente. Pero de antemano te digo que yo ando para arriba y para abajo’. Y sí, recuerdo muy bien que esa tarde sí andaba para arriba y para abajo, entraba y salía”, dice Domínguez sobre el ritmo que tenía Pacheco en su oficina en el periódico La Jornada, donde desde 1986 publicó su columna dominical “Mar de Historias”.

“En la imagen se ve completamente claro el desarrollo de una gran periodista“, afirma el fotógrafo sin titubear.

Para Barry Domínguez hay toda una serie de elementos que convierte a ésta en la fotografía de toda una periodista: el teclado de la computadora que se asoma, el teléfono celular sobre la mesa y el teléfono fijo a la oreja; la taza de café, la peineta para “desenmarañar los chinos que la caracterizaban” y la caja de cigarros sobre la pila de notas a mano, de las que seguramente había más en los archiveros que están al fondo de la imagen.

“El cafecito, muy de las características de una escritora. El gusto por el cigarro, como el que tiene todo periodista. Y la pluma en la mano. Ahí yo dije ‘¡Guau! Aquí está muy clara la foto’”.

Domínguez explica que la escena fue sólo un instante, que las fotos las hizo muy rápido y que Pacheco no posó mucho para la cámara.

“Ella me dijo que iba a estar trabajando. Entiendo la labor del periodista, a muchos de ellos no les gusta que los retraten. Estoy recordando que las otras imágenes de ese rollo son de sus objetos personales, detalles y algunos gestos más. Hay una en la que posa hacia la cámara, pero me gusta más esta en la que no ve a la cámara porque está en su plena labor, como lo estuvo hasta sus últimos días, cuando anunció su retiro tanto de Canal Once y de La Jornada”, recordó el fotógrafo que ha expuesto sus imágenes en espacios como el Museo José Luis Cuevas.

Fotos y otros pendientes

Barry Domínguez explica que a lo largo de los años siguió coincidiendo con Cristina Pacheco en distintos eventos.

“Ahí platicábamos el asunto de volvernos a ver porque quería retratarla con tranquilidad, pero tanto era la demanda y entrega a su trabajo que nunca logramos coincidir”, explica.

Finalmente, este año Barry coincidió con Laura Emilia Pacheco, hija de Cristina, en un evento de la UNAM en septiembre de 2023. Ahí, cuenta que Laura Emilia lo alentó a volver a intentar agendar una sesión fotográfica con Cristina, pero no sucedió. El fotógrafo también explica que sería el enlace de la Facultad de Ciencias Políticas para gestionar una visita de Pacheco, pero tampoco ocurrió.

“Es una pena. Me uno al dolor de todos, porque ya no podremos ver ni leer sus historias. Estas pérdidas como fotógrafos sí duelen porque estás con ellos en sus momentos más importantes, estos retratos son parte de sus vidas”, concluyó el fotógrafo.

Esta fotografía de Cristina Pacheco se exhibió en la primavera de este año en la exposición Imagen del hechizo, en el Museo José Luis Cuevas junto a otros retratos de escritoras mexicanas. Domínguez planea para el próximo año realizar otra muestra, donde espera poder exhibir más imágenes de la serie que le hizo a Cristina Pacheco en los años 90.