Cristina Pacheco, periodista y escritora que falleció hoy a los 82 años, falleció de cáncer, reveló su hija Laura Emilia Pacheco durante el velorio que se realiza en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas. "Le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal", dijo.

Junto al féretro de Pacheco, hicieron guarda sus hijas Cecilia y Laura Emilia, así como el esposo de la última. También están presentes el científico Antonio Lazcano, el historiador Enrique Krauze y Héctor de Mauleón, columnista de EL UNIVERSAL.





La conductora falleció a los 82 años, víctima de cáncer. Foto: EL UNIVERSAL

En un encuentro con medios, Laura Emilia explicó que a Pacheco le enfurecía que se insinuara que se retiró por cansancio. “Ella decía ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’. Decía ‘me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible”, agregó su hija.

“Hizo de su vida todo lo que ella quiso. Tuvo que remontar todo tipo de obstáculos desde la más tierna infancia y todos los remontó. Tenía una entereza impresionante, nunca traicionó sus principios, jamás falló en su trabajo y siempre hizo su trabajo feliz, nunca lo hizo de mala gana, nunca le pesó; al contrario los días que no había trabajo no le gustaban”, describió Laura Emilia Pacheco.

Su hija también destacó la forma de trabajo de Pacheco para cada entrevista, explicó que aunque se viera sencillo, se preparaba de forma muy profunda y que el diferenciador era que sus entrevistas tenían preguntas honestas. “Lo que le interesaba era la gente y mostrarnos lo que aparentemente es invisible, pero es que nada es invisible, todos somos visibles si ponemos un poquito de atención”, dijo.

“No le dieron el justo valor a las crónicas de Cristina Pacheco”

Laura Emilia Pacheco, que es traductora de profesión, agregó que su madre fue una mujer que luchó contra estereotipos: “¿Qué otra mujer de 82 años se presenta en vivo en la televisión? Las mujeres en la televisión tenemos los días contados. Ella a los 82 años rompió un molde, así como lo hizo en ‘Así nos tocó vivir’, hablando de gente que no tenía porqué salir en la tele”.

La hija de Pacheco también se tomó un momento para manifestar la injusticia que es que los escritos de Cristina Pacheco en “Mar de historias”, su columna dominical en el diario “La Jornada”, no sean “valorados como obras literatura”.

Sobre si publicaría un libro, Laura Emilia dice que desde hace un año le insistió a su madre en publicar porque ya era momento, pero que la escritora se sentía “un poco decepcionada de la manera en que se recibía su trabajo literario, como que la gente sólo ponía atención a su trabajo periodístico, no le dieron el justo valor a las crónicas”, afirmó.

“La animé a que hiciera una última antología de sus textos y ya no alcanzó”, concluyó Pacheco, no sin antes agregar que aún no se sabe si habrá un homenaje.

