La dulce violencia, retratos de nota roja, en 40 imágenes

Mostrar la cara bella de la muerte y plantear el discurso desde una estética de la imagen, lejos de lo convencional de la nota roja, es el motor que rige la exposición Dulce violencia. Nota roja en la CDMX , la muestra fotográfica colectiva que hoy se inaugura en el Faro Cosmos, con la participación de tres reporteros y tres fotógrafos de nota roja, entre los que se encuentra Ernesto Álvarez, fotoreportero de El Universal Gráfico.

"A partir de la estética de la imagen en la nota roja, tratamos de mostrar las fotografías que a veces no se publican, pero que sin embargo, tienen un valor estético que consideramos importante; queremos contar cómo es la nota roja sin este sentido tan duro, lejos de lo concencional”, asegura Álvarez, en entrevista.

Él, junto con dos fotorreporteros: Jair Cabrera Torres y Alberto Jiménez; así como tres reporteros: Samuel Luna, Elthon García y María Eugenia Martínez, todos asignados a la fuente de nota roja, conformanel colectivo que participa en la exposición que está integrada por 40 imágenes, un podcast, una pieza de video, así como crónicas, entrevistas e investigaciones. Una muestra curada por J. Raúl Pérez y Alejandro Saldívar.

Ernesto Álvarez asegura que en México hay un gran referente de la fotografía de nota roja que es Enrique Metinides, pero justamente la propuesta de su estética es distinta. “Queremos zafarnos de esa estética, mostrarle a la gente que hoy en día la foto de nota roja ya no es la de los años 60 y 70, que tenemos otra estética completamente, que no va a ver nada parecido”.

El fotorreportero de esta casa periodística reconoce que es claro que Dulce violencia. Nota roja en la CDMX está inspirada en la vieja escuela, “ellos abrieron este campo e hicieron posible que nosotros estemos mostrando está exposición, y es cierto que esa estética es la que prevalece en los medios, pero ya no estamos en los 70, han pasado 50 años y la nota roja ha cambiado mucho desde su contenido visual, estético y hasta en su contenido periodístico. Ya no es contar ese expediente que se contaba en los 70 sino que nosotros queremos contar una historia. No es negar que son puente y parte de nuestro trabajo,lo que tratamos de mostrar es el cambio de la estética de la nota roja, que hay nuevas propuestas, totalmente nuevas y diferentes”, afirma Álvarez.

La muestra, que se inaugura hoy a las 17 horas y estará abierta hasta el 16 de septiembre en el Faro Cosmos (Calz. México-Tacuba, Tlaxpana), presenta 40 fotografías de nota roja producidas por tres fotoperiodistas en la Ciudad de México en los últimos diez años; acompañan a las imágenes testimonios de reporteros de nota roja que retratan la muerte día con día.

EL DATO



Dulce violencia Nota roja en la CDMX se exhibe en el Faro Cosmos.