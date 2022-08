La diseñadora Ivett Murat se va con su desfile a otra parte

Ivette Murat y su marca de ropa Moravy —cuyo sitio web afirma que colabora con artesanos— han sido acusadas de plagio de diseños y apropiación cultural por mujeres indígenas y usuarios en redes sociales. Y la empresaria y esposa del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, no está teniendo el mejor manejo de crisis. Como ya les contamos, Moravy es una de las dos marcas oaxaqueñas que forman parte del evento Fashion Week Mexico, que por primera vez se hace en Oaxaca.

El miércoles, un grupo de mujeres indígenas se dieron cita afuera de la tienda Moravy para denunciar el presunto plagio. La discusión llegó ese mismo día al Congreso de Oaxaca, que aprobó un exhorto al gobernador para que “garantice el pleno respeto y la remuneración justa por el uso de comercialización de los textiles de los pueblos indígenas y afromexicano”.

En redes sociales ya circulaba información sobre organizar una protesta durante el desfile de Moravy, programado para hoy. Ante el complicado panorama, la presidenta honoraria en vez de optar por el diálogo, decidió adelantar, así como lo oye, sin aviso —nomás porque sí, porque puede— su desfile e incluso cambió de sede para llevarlo a cabo. Eso sí, dejó que artesanos tomaran la tradicional caminata que hacen los diseñadores al final de los desfiles de moda e incluso posó con ellos en fotografías. “Estoy feliz que todo salió bien en el desfile (...). La colección entera la hacen ellos (los artesanos), el tema del diseño lo hago yo”, dijo Murat en una historia de Instagram.

Los becarios del SNCA tendrán que adaptarse

Más allá de que la Secretaría de Cultura y Hacienda parezcan no tener mucha coordinación, nos informan que la verdadera razón por la que, a nivel nacional, los beneficiarios del Sistema Nacional de Creadores del Arte (SNCA) reciben su pago a finales de mes es la resaca de una burocracia lenta. Hay varios factores que se conjuntan: el primero es que en la oficina del titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Cultura, Omar Monroy, no se está trabajando a fondo en solucionar pronto los procesos administrativos que faciliten realizar los trámites. El segundo: que Hacienda se ha caracterizado por no dar su brazo a torcer para apurar tiempos y procedimientos. Hoy la subsecretaria Marina Núñez ha respondido en la entrevista publicada en esta sección que los tiempos han cambiado, que es una cuestión operativa y que hay que adaptarse. Por lo visto, los beneficiarios tendrán que adaptarse a vivir con esa incertidumbre que quizá se volverá costumbre. Ni modo. Los nuevos tiempos.

Escríbanos a [email protected]