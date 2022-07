La cultura no es un accesorio... excepto si lo pide la Presidencia

“La cultura no es un accesorio” es una frase que ha dicho la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en diversas ocasiones, pero, ¿lo dice en serio? Quizás cuando se trata de una gran fiesta de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, puede hacer algunas excepciones. Para “acompañar” la inauguración de la primera etapa de la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Frausto anunció en Twitter que la obra La Aurora de México, de David Alfaro Siqueiros, “llegó” a Paraíso, Tabasco, y que pronto regresará a la galería que lo resguarda. La funcionaria explicó que esa pintura “honra la soberanía energética de México”. Aquí nos surgen un par de preguntas, ¿acaso esto no es un tratamiento de accesorio a una obra de arte de uno de los artistas más importantes de México?, ¿era necesario poner en una situación vulnerable la obra para acompañar esta inauguración? Este cuadro de 1945 pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte (http://munal.emuseum.com/objects/1943/aurora-de-mexico?ctx=ed89808a-7edd...), que no ha vivido su mejor momento en años recientes pues goteras, desprendimientos de piedra, grietas en los muros y otros desperfectos se han manifestado por la falta de mantenimiento. Seguro el traslado de una obra de arte no es barato, ¿por qué gastar en este viaje y no priorizar el mantenimiento del museo que lo resguarda?

El Cervantino, un festival con crisis de identidad

El Festival Internacional Cervantino está cumpliendo medio siglo de vida y su agenda fue anunciada con bombo y platillo. En el programa, que tiene más de 2 mil 500 artistas de 33 países y una nutrida oferta cultural de Corea, el país invitado, llaman la atención los nombres de ciertos artistas o grupos: Caifanes, Café Tacvba, Paté de Fuá, Cecilia Toussaint, Los de Abajo, Lila Downs, Las Reinas Chulas, Astrid Haddad. El anuncio provocó el entusiasmo y las críticas del público a la par. Es un programa vasto y esto sólo es una parte de lo que habrá, pero es una parte con tintes muy comerciales. Valdría la pena preguntarse si el festival está tirando la casa por la ventana, está dando un giro drástico en su concepto o está cambiando de identidad. (Escribanos a [email protected])