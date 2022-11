La cultura en la capital marcha sobre ruedas... ponchadas

Parece que todo avanza viento en popa para la Secretaría de Cultura capitalina, pero solamente en lo imaginario. Hace dos días, en su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso capitalino, la titular de Cultura local, Claudia Curiel Icaza, presumió que, durante su gestión, 281 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, mejor conocidos como PILARES, funcionan y brindan diferentes servicios, además de “consolidar la cultura comunitaria en la capital”. No dudamos que estos lugares se encuentren abiertos, pero, como ya hemos registrado, parece que cultura comunitaria es sinónimo de maltrato laboral porque la mayoría de los talleristas, gestores y promotores culturales que sostienen los PILARES no reciben un sueldo fijo, no tienen ninguna prestación laboral y tienen que solicitar el apoyo económico, que se cataloga como beca, cada año. Con trabajo esclavo pero funcionan muy bien los PILARES... Otro logro que se presumió en la comparecencia fue el apoyo a las ocho Fabricas de Artes y Oficios (FAROS) con el “desarrollo de más de 18 mil actividades culturales anuales”. Pero, mientras brilla la amplia cartelera del FARO Cosmos, recinto inaugurado en el gobierno de la 4T, el FARO Milpa Alta sortea deudas de luz, reprogramación de actividades y la falta de atención de Curiel. Al final de su mensaje, la funcionaria propuso mesas de diálogo para discutir la Ley de Espacios Culturales Independientes, hecho que llega con cierto retraso porque, como ya hemos consignado, la mayoría de estos espacios se la ha visto negras para sobrevivir después de la contingencia sanitaria y otros tantos operan de manera irregular. ¿De veras todo marcha bien en la ciudad de los derechos?



Escríbanos a [email protected]