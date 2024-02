La Editorial Esténtor presentó el nuevo libro del Ing. Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista Nacional, titulado “La crisis terminal del capitalismo” en el Centro de negocios Xola. El libro está basado en una conferencia dictada por el líder social en el año 2015 y contiene un análisis riguroso de la realidad y la decadencia del sistema capitalista, donde se augura una fuerte resistencia de éste como última señal de vida así como la necesidad de los pueblos del mundo en la lucha y construcción de un mundo mejor.

El evento contó con la destacada participación de Abel Pérez Zamorano, Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics and Politics y actual profesor investigador de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo, el Doctor en Economía por El Colegio de México, Brasil Acosta Peña, actual diputado federal y dirigente del Movimiento Antorchista en el Estado de México; y de Libia Carvajal, directora de la Editorial.

En sus intervenciones, coincidieron en que la obra aplica de forma magistral el método de análisis marxista-leninista, el cual le permite al autor pronosticar los eventos que se desarrollaron en años posteriores, en los cuales los principales países imperialistas del mundo, comandados por Estados Unidos hacen todo lo posible por mantener su hegemonía. “Un conocimiento para ser verdaderamente científico debe tener capacidad predictiva y este material exhibe una capacidad predictiva formidable. Una obra verdaderamente científica, de un autor riguroso, que argumenta, exhibe y evidencia, además de una profunda sustentación teórica”, destacó Pérez Zamorano.

Dijo también que el autor advierte desde un inicio de una guerra nuclear fruto del desarrollo de los conflictos, en los que Estados Unidos y el imperialismo empujan al resto del mundo. “El ingeniero Córdova Morán nos dice que estos conflictos no tienen una raíz filosófica o moral, sus raíces son económicas. Lo demás es un intento por encubrir las aspiraciones del espíritu guerrerista e invasor de Estados Unidos en los «valores de occidente»; es así como se han justificado guerras en Irak, Afganistán, Siria, Libia, etc. El motivo de estos conflictos es puramente económico”. Tras la saturación del mercado de los grandes países que desplazan y empobrecen a su población al punto que esta ya no puede consumir lo que se produce, “lleva a buscar otros mercados por las buenas (con tratados comerciales y diplomáticos), o por las malas, a punta de armas” sostuvo.

“La guerra es una necesidad estructural del imperialismo, no puede dejar de hacerla. En Estados Unidos no manda el presidente, manda el Estado profundo, conformado por los grandes consorcios y capitales, ellos son el verdadero poder que necesita expandirse”. Explicó que el capitalismo tiene muchas crisis, pero actualmente está en su fase terminal, aunque las guerras le generan más de tiempo de vida ya que está destinado a desaparecer. Sin embargo, a pesar de que hay una alternativa comandada por China, Rusia y los BRICS que buscan un mundo multipolar, los mexicanos no nos podemos quedar de brazos cruzados, “debemos hacer una ardua labor ideológica para denunciar el carácter criminal del imperio y despertar la conciencia del pueblo mexicano para que se oponga y rechace esto”.

El diputado Brasil Acosta explicó brevemente cada uno de los capítulos que conforman esta obra, pasando por los diversos momentos históricos que han llevado a lo que hasta ese momento (2015) se vivía, y que sigue vigente hasta ahora, terminando su participación citando al autor en un pasaje de este nuevo material “El llamado es a organizarnos, unirnos y luchar, para abonar a la construcción de una sociedad en la que todos vivamos mejor, el mundo no se cambia con buenas intenciones, muchos se conforman con eso, pero hay que meter las manos en la realidad. Yo llamo a luchar, porque cambiar al modelo no es fácil”.

Por su parte, Libia Carvajal mencionó que este desarrollo histórico que hace Córdova Morán desde siglo XVIII hasta 2015 viene a evidenciarse en una serie de fenómenos de los que vemos su concreción en nuestra realidad actual: el conflicto ruso-ucraniano o los ataques de Israel a Palestina, que ya han cobrado la vida de más de 20 mil personas. “El autor señala que estas guerras son una prueba inequívoca del debilitamiento del capitalismo, como una especie de patadas de ahogado, dando sus últimos golpes para mantener su dominio, antes de perecer irremediablemente”.

La editorial espera que el libro tenga gran recibimiento entre los mexicanos para entender la situación en la que se encuentra el país, que se enmarca dentro de la coyuntura geopolítica internacional de profundos cambios, por lo que su lectura es recomendable para todos los sectores. Puede adquirirse y consultarse en su portal www.editorialestentor.com.mx

INSERCIÓN PAGADA