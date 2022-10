Kurt Hollander desentraña Nueva York y la CDMX en su nueva obra

Kurt Hollander cree en la experiencia como vehículo para hablar de las ciudades. Sus obras literarias, entre la que destacan "El super"(2006) y "Sonora: el mercado de la magia" (2008) tienen el propósito de presentarse como un testimonio de las diferentes realidades que azotan a las urbes, entre ellas Nueva York y la Ciudad de México.



En su más reciente obra, Desde las entrañas (2022, editorial Turner), el autor estadounidense recopila una serie de testimonios personales, ensayos, que se construyen desde diferentes vivencias y realidades inspiradas en los cambios repentinos que trajo consigo la globalización en la Ciudad de México y en Nueva York.



“Yo soy originario de Nueva York, viví en la época anterior del Tratado de Libre Comercio, es decir, de la globalización; era un mundo sumamente diferente, existía la cultura popular, la cultura local creada por los nativos de las ciudades”, comentó y expresó que en la capital de México encontró una resistencia cultural y social.

“Encontré en México, y en especial en la capital, algo parecido a Nueva York: las calles, las cantinas de mala muerte, los billares, los restaurantes y las rentas baratas en el centro, era parecido a Nueva York”.

El escritor hace una crítica en su nueva obra sobre la gentrificación de la Ciudad de México, misma que comenzó a desplazar a los originarios de colonias populares como Condensa y Roma para atraer turistas y extranjeros que elevan la plusvalía de las viviendas, servicios y necesidades básicas.



“Yo llegué a la Ciudad de México en 1989, es evidente que era una ciudad diferente, no se veía el golpe brutal de la globalización todavía.

Noté una resistencia en las colonias, en las personas que habitaban esas colonias. Sin embargo, es lamentable que ahora esos barrios hayan sido tomados por el capital, las rentas incrementaron, ahora sólo ves extranjeros”, enfatizó y dijo que es lamentable que las personas originarias de barrios y colonias populares tengan que desplazarse a las zonas periféricas por la gentrificación.



El autor comentó otros temas que aborda en su reciente obra, la cual se compone por 22 ensayos escritos en diferentes momentos desde 1989. “Tengo un apartado que habla del pulque en particular”, dijo e hizo la siguiente pregunta, “¿por qué el pulque es el mejor alcohol? Porque es un alcohol natural que proviene de la tierra, no es procesado, ayuda a la probiota intestinal además de que no enriquece a las grandes corporaciones.



“También hablo de la mierda que inunda esta ciudad; cuando recién llegué a la capital de México, comencé a sufrir de dolores de estómago, colitis, gastritis, infecciones de forma seguida, por lo que me puse a investigar sobre el tema alimenticio en la Ciudad de México”, explicó y comentó un poco sobre el resultado de su investigación.

“Comencé a investigar la forma en que las aguas negras que produce la ciudad pueden llegar a los sembradíos de frutas y verduras que comemos diariamente y encontré que el desperdicio de mierda que producimos llega a Hidalgo, lugar donde se cosechan alimentos y son regados por las aguas negras que producimos, esos alimentos regresan a nosotros y luego los comemos”.



El también fotógrafo comentó que, aunque es nativo de Estados Unidos, no está de acuerdo con los ideales americanos y que se debe apoyar la resistencia de las culturas locales en los barrios y colonias de la Ciudad de México. “Creo que es terrible la forma en que Estados Unidos se convirtió en el mayor consumidor del mundo, obliga a los otros países a alinearse a esa lógica globalizada; aunque hay muchas cosas que adoro de la Ciudad de México, también hay cosas con las que estoy en desacuerdo”, y puso el reciente ejemplo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que removió los rótulos de los puestos de comida por estampas con diseños.



“Ese es un claro ejemplo de cómo se busca crear ciudades globalizadas, llenas de logotipos y diseños que extinguen las culturas populares; aunque eso pasa, aún hay lugares como Tepito, La Lagunilla y la Merced que siguen de pie, hay que luchar por conservarlo así”, finalizó.

