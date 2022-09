Katzarava interpreta los grandes boleros en un espectáculo de época

La cantante mexicana de ópera, María Katzarava, presenta el espectáculo “María canta a México” en el que interpreta boleros y clásicos de la canción mexicana de las década de 1930 y 1940, en compañía del director teatral Leopoldo Falcón, la Orquesta Típica García Blanco, de la cual Gerardo Rábago está al frente, la proyección de fotografías de época, pertenecientes a la colección de Carlos Villasana, y un número de tango (“Arráncame la vida”, de Agustín Lara) que presentan los bailarines Valeria Vega y Fernando Bertona.

Katzarava, quien ha tenido roles principales en recintos como el Royal Opera House de Londres o el Teatro La Scala de Milán, cuenta, en entrevista, que ella y Rábago curaron el programa. “Hicimos un recorrido de distintos compositores y compositoras mexicanos, como María Grever, Agustín Lara y Alfonso Esparza Oteo”.

Lee también: Reabrirán al público la Zona Arqueológica Tepozteco, en Tepoztlán

Sobre este proyecto, señala la cantante, se enteró hace unos meses, cuando el propio Rábago le expresó su entusiasmo por revivir la música de hace casi un siglo.

“Él tenía mucha ilusión porque en la orquesta tienen instrumentos de época: salterios, marimbas. El sonido busca ser muy similar a los que se hacía en los años 30 y 40”, cuenta Katzarava, quien también inaugurará el Festival Internacional Cervantino.

“Desde que tengo uso de razón he sido una grandísima amante de los boleros. Cuando era niña podía escuchar horas enteras un bolero tras otro en la radio. Siempre quise un repertorio de este tipo. Me considero una cantante bastante versátil; he hecho pop y jazz, y ahora quería enfrentarme al bolero”.

Un género musical que, afirma Katzarava, le despierta nostalgia y le recuerda a las mujeres de su familia: su madre y su abuela.

“Me hubiera gustado nacer en aquella época. Es muy importante que las nuevas generaciones no pierdan lo que representa el bolero como género; lo que significa no sólo a nivel nacional, sino internacional. Si vemos el pasado, México era un parteaguas en el mundo: era una plataforma musical y estaba la Época de Oro del cine. Y si pensamos en los cantantes de ópera, Bellas Artes era una plataforma importantísima, allí llegó a cantar María Callas. Para el bolero también fue una época dorada”.

Lee también: Un Rothko, un falso Diego Rivera: ¿Qué sí es real y qué no en el Museo Carrillo Gil?

Además, en el espectáculo se incluyó vestuario de época hecho por Carlo Demichelis, “enorme diseñador mexicano, quien ha trabajado mucho en ópera, cine, moda. Yo lo invité al proyecto. Detrás de nosotros, también, se proyectan todo el tiempo fotografías de época, que son de Carlos Villasana, uno de los grandes coleccionistas de fotografía de México”.

En escena están los ya citados bailarines de tango, que interpretan su número, y dos artistas, alumnos del Estudio Katzarava, quienes acompañan a la cantante. “Me parece importante que se les dé a conocer, que se les dé el espaldarazo”.

Sobre el reto que significa interpretar otro género, Katzarava dice que “se cree que por tener la voz educada, entre comillas, se puede abordar cualquier género, pero no. A mí se me hace aberrante cantar boleros como si fueran ópera o cantar ópera como si fuera pop. Ahí es donde tengo el cambio de chip; si voy a cantar bolero me concentro y me olvido de que soy una cantante de ópera, me pongo en el género. Al igual que si interpreto música bravía, canto todo de pecho. Ahí surge mi versatilidad”, concluye.

El programa incluye clásicos de la canción mexicana como “Bonita”, “Historia de un amor”, “Dime que sí”, “Ya no me quieres”, “María bonita”, “Mi rival”, “Júrame” y “Despierta”, entre otros. Sólo quedan cinco funciones los días 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre, a las 20.30 horas en el Nuevo Teatro Libanés (Barranca del Muerto y 2 de abril, Crédito Agrícola, a una cuadra de Insurgentes).

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.