“Estoy abrumado y agradecido. Lo veo como un premio a la literatura que ante todo pretende ser literatura, sin otras consideraciones”, afirmó el dramaturgo y escritor noruego Jon Fosse al obtener el Premio Nobel de Literatura 2023, “por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que da voz a lo inefable”, tal como afirmó la Academia Sueca, que convirtió a este escritor de 64 años, autor de más 55 obras, entre teatro, novela, poesía, ensayo y libros infantiles, traducidas a más de 50 idiomas, en el cuarto noruego en ser merecedor del galardón.

A través de un comunicado publicado por Samlaget, su editora noruega, el dramaturgo, narrador, poeta, ensayista y autor de libros infantiles celebró a su manera, discreto y lejos de los reflectores, el galardón al cual había sido un candidato recurrente.

“Nuestros encuentros con Fosse han sido muy buenos, es muy amable, es él mismo. No habla mucho, no le gusta hablar de sí mismo, no le gusta hablar de su obra, es más una presencia que un gran conversador, como tiene que ser, porque al final un escritor escribe porque le gusta más escribir que hablar”, relata Silvia Bardelás, su editora de las tres novelas que están traducidas al español por De Conatus.

Bardelás cuenta a EL UNIVERSAL el encuentro más reciente con Fosse, el año pasado en Bergen, en un viejo restaurante que a él le gusta mucho. “Visitamos el fiordo donde se desarrollan Septiología y Trilogía, nos han enseñado su casa y la casa de sus abuelos. Nos llevaron también al colegio donde estudió, estuvimos con alguna de sus compañeras, caminamos por los sitios que aparecen en el libro dentro de Bergen, las calles, los bares, todo. Fosse no estuvo con nosotros en el fiordo, lo encontramos en Bergen”, cuenta Bardelás, quien fue invitada a ese viaje por el gobierno noruego junto con todos los editores de Jon Fosse en el mundo. “Noruega apoya mucho a su autor, es un autor que los representa mucho culturalmente”.

La Academia Sueca afirmó: “Su inmensa obra escrita en nynorsk noruego (una de las formas lingüísticas escritas de Noruega usada por 10% de la población) abarca una gran variedad de géneros y consta de una gran cantidad de obras de teatro, novelas, poemas, ensayos, libros infantiles y traducciones”.

Jon Fosse (Haugesund, 29 de septiembre de 1959) es para la crítica literaria un clásico. Es un escritor muy conocido en Europa y uno de los autores más representativos de Noruega; aunque en el mundo de habla hispana no ha alcanzado mayor notoriedad, sin embargo, tres de sus novelas han sido publicadas por dos editoriales españolas independientes: Nórdica Libros, y en especial por De Conatus, la editorial creada en 2017 por Silvia Bardelás y Beatriz González, que ha apostado todo por la obra de Jon Fosse desde 2018, a través de la publicación de Trilogía, Septología, editada en cuatro tomos: El otro nombre I (volumen I), El otro nombre II (volumen II), Yo es otro (volumen III-V) y Un nuevo nombre (volumen VI-VII) —este último tomo quedó finalista en el International Booker Prize 2022—, y la coedición con Nórdica Libros de Mañana y tarde, que recién acaba de salir esta semana.

Silvia Bardelás, doctora en Filosofía, escritora, traductora, profesora de Creación Literaria, asegura que Fosse es un autor completamente diferente: “Lo que se ha premiado realmente —lo que aplaudo— es la literatura literaria, la literatura como arte. Fosse es un autor que es capaz de encontrar nuevas formas de escritura“, dijo y agregó que en la literatura del noruego cabe la fe, el encuentro con Dios, el miedo, las oscuridades, el amor y lo místico. “Siempre mezcla la oscuridad y la luz, el egoísmo, las adicciones, la soledad y a la vez el amor, mezcla todo y lo cruza, sabe que al final el ser humano es un cruce de todo eso y llega a lo más profundo del ser; en ese sentido es un autor clásico porque no le interesan temas de moda; le interesa más bien el ser humano y la condición humana, buscar ahí quiénes somos; algo nuevo que tiene es que representa un aspecto del ser humano que es la consciencia que todavía estaba como sin representar”, dice Bardelás.

La editora que adelanta que justo hace unos días entró a la imprenta Septología, en un solo tomo publicará esa novela que junto con Trilogía, son consideradas sus grandes obras. “Tiene una mirada del ser humano muy amplia, que es la del ser humano natural, porque él viene de un fiordo, entonces entiende muy bien la naturaleza, el ser humano artista, y después, el ser humano espiritual, que es aquel que va más allá de sí mismo y de las experiencias que tiene, y la espiritualidad que en este momento de angustia o estrés que tenemos, nos hace bien también mirar ese camino espiritual y justamente eso no lo trata nadie en literatura”, dice Silvia.

Esa característica tan de Fosse también la celebra el crítico literario español, Fernando Bonete, quien desde 2018 ha esperado el Premio Nobel para Jon Fosse y este año se le cumplió. Era una corazonada como la que tuvieron Nórdica Libros y De Conatus. Dice en entrevista que “una característica que prima sobre el resto de los escritores y además de manera muy destacada en Fosse, es la presencia de Dios en su literatura”.

“Fosse es un escritor que escribe desde la fe, de hecho, ha dicho en más de una entrevista que para él escribir es rezar y la sensibilidad que él tiene hacia la fe la plasma siempre en su literatura; entonces esa presencia de Dios en su literatura es muy difícil encontrar en otros escritores”, señala el director del Grado en Humanidades CEU USP.

Bonete dice que todas esas virtudes están en Septología, esa gran novela dividida en siete partes, en la cual Fosse hace una exploración de los grandes miedos, de las grandes culpas que arrastra el ser humano en todas su fragilidad “y esto lo pone frente a la dimensión de la fe y del arte como la máxima luz y la máxima trascendencia; la luz porque en su obra, la luz con todas sus referencias artísticas a la pintura, tiene mucha importancia, la luz siempre viene en cierta manera a iluminar las oscuridades y las penurias de sus protagonistas”.

Jon Fosse, el Premio Nobel de Literatura 2023, es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea y ha sido comparado con Ibsen o Beckett. Como dramaturgo, Jon Fosse ha escrito más de 30 obras teatrales que acumulan cerca de mil montajes diferentes.

En México, la compañía franco-mexicana Festina Lente Theatrum, integrada por el director y actor Julien Le Gargasson y la actriz Pilar Valdez, estrenaron en 2015 Invierno, obra que explora las profundidades humanas, un elemento que celebran todos en la obra del Premio Nobel de Literatura 2023, de quien Penguin Random House anunció que publicará en español cinco de sus obras, cuatro de ellas inéditas en esta lengua, para completar luego el resto de su obra narrativa.

Comenzarán con Melancolía I y Det er Ales serán los dos primeros títulos que se sumarán al catálogo, antes de final de año, a los que seguirán Melancholia II, Kvitleik (A Shining) y el libro de relatos autobiográficos Scenes from a childhood (Prosa frå ein oppvekst).

Según el editor, Albert Puigdueta, la prosa de Fosse “pone en el centro a la literatura como una exploración continua de la posibilidad expresiva del lenguaje”.

Tras estudiar literatura, Fosse debutó en 1983 con la novela Rojo, negro, que avanza y retrocede en el tiempo. Como dramaturgo entró a la escena europea con su obra Alguien va a venir, escrita en 1996.

Ayer, al saber la noticia, “iba conduciendo por el campo, hacia el fiordo al norte de Bergen, en Noruega”, contó Mats Malm, secretario Permanente de la Academia, quien le entregará el galardón el 10 de diciembre a Fosse, un escritor polifacético y poco accesible para el gran público, según la crítica, pero que sumará lectores por el Nobel.

