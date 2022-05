John Ackerman ya tiene un brazo en el CIDE

José Antonio Romero Tellaeche destituyó a María Grisel Salazar Rebolledo como coordinadora del Programa de la Maestría en Periodismo y Políticas Públicas. Una vez más, el repudiado director del CIDE atropelló la normativa y, sin haber consultado al consejo académico, reemplazó a una apreciada académica del CIDE por alguien sin arraigo en ese lugar pero con una trayectoria que explica su nombramiento y el papel que jugará en la formación de periodistas en el nuevo CIDE. Su nombre completo, Ruth Alejandra Dávila Figueroa; el de batalla, Ruth A. Dávila o Ruth Dávila, doctora por la UNAM y, atención, investigadora del Tlatelolco Lab, laboratorio digital por la democracia del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, es decir, miembro del equipo de trabajo del prestigiado Instituto Ackerman. Vaya, vaya, así que la doctora Dávila, experta en marxismo, tendrá el cuestionable privilegio de ser el brazo que desmantelará la neoliberal Maestría en Periodismo de su nueva institución, limpiar el claustro de burgueses, armar un plan de estudios en el que la comunicación sea enseñada a la luz de la lucha de clases y alentar a que los pupilos se sumen al proyecto de transformación del país.

La camarada Dávila, quien es autora de ilustrativos artículos sobre sus tendencias ideológicas, ha escrito por ejemplo esto en el texto “Prensa y poder en México. Apuntes para un análisis en la 4T”: “No se puede analizar la actual coyuntura bajo el mismo prisma y con la misma mirada con que se analizó el régimen presidencialista. Sin caer en la histeria, ni el fanatismo, considero que hacer crítica al gobierno en turno, que ha prometido grandes transformaciones y que es la concatenación de importantes luchas y movimientos sociales, no puede hacerse de manera mecanicista sin comprender su origen y de lo que es producto. Considero también que la crítica y los señalamientos son necesarios, pero sin que se conviertan en ‘activismo opositor’”.

O sea que, queridos futuros egresados de la Maestría en Periodismo del CIDE, critiquen, pero no tan duro; investiguen, pero no tan a fondo; pregunten, pero sin balconear; investiguen pero en otros sexenios... No, pues guau, ese sí que será un súper posgrado de calidad digna de la cuarta, y disculpen ustedes el “activismo opositor”.