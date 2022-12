Ivar da Coll: "los escritores de literatura infantil somos los teloneros de los textos más complejos que leerán los niños en el futuro"

Lejos de las moralejas y de los libros de valores, Ivar Da Coll, el escritor e ilustrador de libros para niños que hace unas semanas fue reconocido con el homenaje de la FILO Chamacos 2022, asegura que hay dos lenguajes que se le facilitan, el de la imagen y el de la escritura. "Todo lo que siento y pienso puedo expresarlo con palabras e imágenes, y en especial me interesa contarles historias a los niños".

Para el creador de Chigüiro, un personaje serial de su literatura y figura principal de sus historias, siempre ha tenido un gran enganche con los niños gracias a sus historias y personajes, tiene que ver con que están constuidos con mucho respeto. Una de las constantes que hay en mi obra es la solidaridad entre dos seres, la construcción de la amistad, lo que significa ayudarse el uno al otro".

El ilustrador y escritor nacido en Bogotá, Colombia el 13 de marzo de 1962, reconoce que hay obsesiones muy fijas en su literatura: el abandono, la solidaridad y las historias abordadas con un alto sentido del humor, "como ilustrador y escritor tienes que tratar de mostrarle a los niños todo el mundo. Siempre parto de la idea de decirle ´en está historia trato de mostrarte un poco del mundo que te espera'. Hay una máxima que repiten y repiten los adultos que es la más falsa de todas, que es decir que la infancia es la etapa más feliz de nuestras vidas.

Lee también: La verdadera historia de Pinocho, el cuento clásico italiano que popularizó Disney

"Eso no es cierto. Yo no creo que los niños sean felices. Los niños, como los adultos tienen momentos de felicidad, pero también son seres vulnerables, con las emociones tan en carne viva, quizás sufren más por lo que perciben del mundo, quizás lo afecte más también positivamente, no quiero decir que todo sea tragedia, pero yo no creo esa máxima", agregó.

De ahí que él considere importante que los niños de una manera poetica puedan construir un pensamiento reflexivo sobre temas espinosos como la muerte, la violencia, el abandono.

"Los niños son sujetos muy inteligentes y si tienen una posibilidad de acceder a la literatura pueden construir un pensamiento muy crítico y pueden defenderse ante esas cuestiones y resolverlas" afirma.

Ivar da Coll, quien es uno de los máximos exponentes de la literatura infantil en Colombia, dice que él siempre en sus historias ve a los niños como igual.

"Trato en la mayoría de lo posible ser muy respetuoso con ellos, a veces vemos a los niños cómo un grupo aparte, pienso que no hay un acercamiento a ellos como seres iguales; sin embargo, yo sí intento tratarlos como iguales y si a mí la historia que estoy haciendo me conmueve, me entusiasma y me divierte, creo que a ellos también", dijo.

Lee también: Por esta razón Picasso no quiso visitar México

Ante la lectura Da Coll asegura que los niños pueden tener la opción de no leer, pero no saben de lo que se pierden si no leen. Dice que la literatura infantil lo que le posibilita a los niños es el desarrollo de un pensamiento crítico individual e independiente.

"La literatura permite que este sujeto comience a conformarse como un ente independiente que cuestiona, pregunta y tiene libertad. Los escritores de literatura infantil somos los teloneros para que el día de mañana ese niño se aproxime a textos más complejos en el futuro", concluyó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.