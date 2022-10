Invitan al pueblo al recalentado del Mondiacult

En el marco de Mondiacult, el MUNAL y la Embajada de Italia organizaron un espectáculo visual, pero se les pasó invitar al público a tiempo. El 27 de septiembre se realizó la proyección de videomapping titulada Mappa Mundi-Ciudades y patrimonio cultural hacia el futuro sobre los muros del edificio, donde se pudieron observar murales de Diego Rivera y de José Clemente Orozco, con música de José Pablo Moncayo y de otros compositores mexicanos.

ue un gran espectáculo que pudieron apreciar algunos elegidos porque las autoridades culturales anunciaron el evento hasta el mero día a través de redes sociales. La gente no dudó en reclamar en la sección de comentarios. “¡Avisen...!”, decían algunos. Para compensar, el Munal invita una semana después a ver la proyección, pero por YouTube... No pues, gracias. ¿Una evidencia más de la desorganización de Mondiacult o no querían al “pueblo bueno” junto a los ministros?

Los batidillos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

La semana pasada, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció su cartelera de fin de semana con actividades gratuitas. Entre éstas se encontraba la 4ta Expo Batman, en el Centro Cultural Futurama. La dependencia capitalina prometía “proyecciones de cine y mucho más sobre este emblemático superhéroe”. Sin embargo, cuando solicitamos más información del evento, El Futurama nos explicó que no podían publicitarlo “por cuestiones de derechos de autor”. ¡Santos descuidos, Batman! Pues le hubieran pasado el mensaje a la Secretaría de Cultura capitalina porque ésta lo anduvo promocionando sin ningún reparo. A ver si no se les aparece El Guasón exigiendo las batirregalías... Escríbanos a [email protected]