La mañana de este lunes, la página X de la plataforma MAX Latinoamérica publicó lo que parecía ser una intervención a la fachada del Castillo de Chapultepec, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

La supuesta intervención derivó del estreno de la segunda temporada de la serie "House of the Dragon", precuela de la aclamada serie "Game of Thrones", y que se estrena este sábado.

“El Castillo de Chapultepec, en México fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando”, se puede leer en la publicación de la plataforma, acompañada de un vídeo del Castillo de Chapultepec donde se aprecian las banderas de la casa Targaryen colgadas en la fachada del recinto histórico.

Algunos usuarios de redes comentaron en la publicación que es delito intervenir recintos históricos, esto de acuerdo con la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.

Por otro lado, los fanáticos de la serie expresaron su asombro ante los hechos. Otros comentaron que visitarán el Castillo para apreciar mejor la intervención.

El castillo de Chapultepec, en México fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando #RaiseYourBanners #LaCasadelDragón #HOTD2 pic.twitter.com/eZIWYminFI — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) June 10, 2024

Sin embargo, otros fanáticos se tomaron el tiempo para explicar que la intervención fue realizada por Inteligencia Artificial, por lo que no había nada de qué preocuparse, ya que forma parte de la campaña de Marketing de House of Dragon para promocionar su nueva temporada.

Algo parecido sucedió en el puente de Brooklyn, en donde se colocaron los estandartes de Aegon II y de Rhaenyra Targaryen, también con ayuda de Inteligencia Artificial.

