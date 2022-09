“Intento mantener una noción de libertad e intelectualidad”: Ute Lemper

La cantante y actriz alemana Ute Lemper, una de las máximas representantes de la música de cabaret, habla, en entrevista, sobre la reivindicación y difusión de géneros y piezas que, en sus palabras, son necesarios para enfrentar la turbulencia del presente. Compromiso que se cristaliza en los repertorios que interpreta desde hace casi cuatro décadas. Ahora, Lemper vuelve a México para cantar, por primera vez junto a la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) y bajo la dirección del contratenor Iván López Reynoso, un programa que va de los clásicos de Kurt Weill para el teatro de Brecht o del cantante belga Jacques Brel a piezas de compositores como Astor Piazzolla y Georges Moustaki; canciones que le dan forma a una antología personal de Lemper y representan la porción de un siglo que se disuelve en el vértigo de lo inmediato.



Lemper —quien ha colaborado con músicos minimalistas como Philip Glass y Michael Nyman o leyendas del rock como Tom Waits y Nick Cave— profundiza, desde las primeras preguntas que respondió para EL UNIVERSAL, en el sentido del repertorio que interpreta los últimos dos días de la tercera temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM: el 10 y 11 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (CCU), a las 20:00 horas y al medio día, respectivamente.



¿De qué modo cambia su interpretación al cantar con una orquesta?



En sí misma, la orquesta representa una situación específica: la complejidad de los sonidos y la colaboración entre decenas de músicos al mismo tiempo hacen que sea mágico cantar así. La estructura de la orquesta no deja margen para la improvisación. Pero tampoco importa porque esto se sustituye con la celebración del talento de 50, 60, 70, 80 músicos. El color, la profundidad y el poder que vienen de una orquesta —el pianissimo, el fortissimo— son sobrecogedores y escucharlos da escalofríos. Es una experiencia poderosa para un cantante.



¿Qué significado tienen para usted las canciones de Kurt Weill y Bertolt Brecht?



Esas canciones forman parte del repertorio que comencé a abordar al principio de mi carrera, en la década del ochenta, cuando yo tenía alrededor de 20 años. Yo era una joven alemana que intentaba redescubrir la música de la República de Weimar; la música de Kurt Weill, a quien exiliaron los nazis. Hoy me parece que esa búsqueda fue una mirada en retrospectiva para entender mi identidad, mi herencia alemana, mi pasado.



En 1986 o 1987, cuando empecé a interpretar dicha música, era el auge de la Guerra Fría. Al estudiar estas canciones, entendí que fueron destruidas por los nazis y que provienen de una época donde hubo mucha corrupción e inflación, aunque también fue un tiempo progresivo a nivel intelectual. La música que era vigente hace 100 años sigue siendo relevante, se podría pensar que sus temas fueron escritos para el presente. Se abordaba, por ejemplo, la liberación femenina, que sigue siendo tan válida hoy como entonces. También fue la única música que unió a los soldados en contra de los partidos políticos; los intelectuales lucharon, sin embargo, de forma breve.



Mantener viva esta música en el presente es una gran responsabilidad. Todo ha cambiado. La trascendencia es difícil porque las modas, lo que se da a conocer en redes sociales, es fugaz, efímero. Por eso interpretar estas canciones y ayudar al público a redescubrir el repertorio de la era de Weimar es relevante. En mi juventud sentí, sobre los hombros, la responsabilidad de mantenerlo vivo. Cantar este repertorio significa mostrarle a la gente que aún se puede mantener una noción específica de la libertad y de la intelectualidad. Intento ser una de las últimas personas que le dan voz a este espíritu.



Foto: MúsicaUNAM



Astor Piazzolla está en el repertorio, ¿de dónde le viene el interés por su música?



El programa es un poco extraño. Es una retrospectiva de los repertorios que he tenido en mi carrera. Quería incluir algo en español, algo de un compositor latinoamericano, como Astor Piazzolla, que ha sido relevante en los últimos 50 años. De hecho, en 2021 se cumplió un siglo del nacimiento de Piazzolla, pero por la pandemia fue imposible celebrar su vida y su trabajo. Así que, para homenajearlo, agregué sus composiciones a este repertorio.



Para el resto del programa, incluí la Suite de Weimar, conformada por música de cabaret europea, en especial de lo que hoy es Alemania. En el caso de Piazzolla, desde niño se mudó con su familia a Nueva York y buena parte de su carrera se desarrolló en París. Es un repertorio con el que el público europeo no podría sentirse ajeno.



¿Qué artistas mexicanas le interesan? Pienso que podrían gustarle Chavela Vargas o Consuelito Velázquez



A diferencia de lo que pasa con Piazzolla, no estoy tan familiarizada con la música mexicana. Siento que puedo entender musicalmente a los compositores aunque vengan de diferentes culturas. Piazzolla creció en Nueva York y París, como ya mencioné, y los artistas franceses lo inspiraron; su largo repertorio es similar a la música europea. Hay muchas conexiones con Piazzolla que siento que puedo entender. Debo ser lo suficientemente auténtica para interpretar canciones como “Bésame mucho” . Hay cantantes allá afuera que, seguro, lo podrían hacer mejor que yo debido a un “derecho de nacimiento”. ¿Y sabes lo que eso significa? Que no cualquiera puede interpretar todo tipo de música.



¿Ha tenido contacto con López Reynoso?



Apenas comenzamos a intercambiar correos electrónicos para compartir partituras y discutir el repertorio a interpretar.



¿Qué emociones le despierta volver a México?



Aunque estuve hace 5 ó 6 años en el Palacio de Bellas Artes, después del confinamiento quedó la sensación de que los conciertos fueron más recientes. Justo el año pasado queríamos hacer un proyecto, pero la pandemia lo detuvo; fue como un agujero negro en medio de todo. Ahora estoy viendo hacia el futuro y quiero revivir la experiencia de estar en México. Mis repertorios vienen de otro país, entonces me alegra complementar la cultura musical. Por la calidez y la forma en que el público mexicano me hace sentir bienvenida, creo que es un privilegio tener un espacio en tu país.



¿Qué es lo que más le entusiasma de este concierto?

Presentar al público la Suite de Weimar, antología de música de cabaret de los años veinte, ¡de hace un siglo!, con nuevos arreglos.

Lee también: Hugo Alfredo Hinojosa presenta una selección de periodismo conversado

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc