Insiste Marx en reforma de los libros de texto

Un minuto antes de la medianoche cierra la convocatoria para el registro de aspirantes que “sueñan” para participar en “la innovación de la nueva familia de libros de texto gratuitos de 3o a 6o” de primaria, en la que tanta fe y esperanza ha puesto el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de la SEP —sí, don Marx Arriaga—, quien no sólo ha recorrido con ahínco el país, también llama a particicipar desde redes sociales a profesores, pedagogos y talleristas con experiencia de cinco años.

Suponemos que ante el gran esfuerzo del funcionario —yendo de aquí para allá dictando conferencias—, la participación se multiplicará y superará los 2 mil 600 registros que presumió en 2021, cuando a su llegada se le ocurrió la peregrina idea de reformar los materiales educativos en menos de 18 meses.

Ahora no se ha fijado un tiempo tan determinante, y al menos se informa a los aspirantes “serán gratificados” si pasan a la siguiente convocatoria; claro,no se estipula de cuánto será la gratificación, pero al menos no será por el puro honor de ver el nombre inscrito en los libros. Otra cosita, hay quien se pregunta si al irse la maestra Delfina de la SEP, la dichosa reforma continuará o incluso si no don Marx regresa a Texcoco, su terruño, con las nuevas encomiendas de la maestra.

¿Se acciona la poesía desde las alturas?

En una acción preparada por Antonio Calera-Grobet y Melissa Arzate, promotores de la Hostería La Bota, lanzaron más de 50 mil papelitos con un poema impreso de Raúl Zurita sobre Tultepec, Estado de México. Ante dicha acción saltan las preguntas: ¿cuantó costó o quién prestó el helicóptero?, y más allá, ¿aventar decenas de miles de papelitos con versos de Zurita es un acto poético?, ¿llevan la cultura a Tultepec?, ¿se compara con lo que hizo Zurita como autor incendiario? Ay, y casi ocurre al mismo tiempo que el traslado de “Pochi”, mascota de los Olmecas de Tabasco, en un helicóptero de la Marina.

Escríbanos a [email protected]