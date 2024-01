Chilpancingo, Guerrero. —Soldado de la Guardia Nacional comenzaron a desalojar las instalaciones del Centro Cultural Acapulco que tras el paso del huracán Otis ocuparon como cuartel.

Al mismo tiempo, la secretaria de Cultura en Guerrero, Aida Molina Martínez Rebolledo, aseguró que en febrero comenzarán los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del recinto, que se convirtió en un cuartel improvisado.

El salón donde daban clases de pinturas a los niños, los soldados lo convirtieron en su cocina. Los patios son dormitorios: instalaron casas de acampar. Los pasillos están convertidos en lavaderos.

En el Centro Cultural, pese a que sus instalaciones están destruidas, se concentran decenas de soldados de la Guardia Nacional. De ahí salieron para hacer recorridos sobre la Costera Miguel Alemán durante todo este tiempo.

El 10 de enero, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofreció su conferencia matutina en las instalaciones de la Décima Segunda Región Naval, en Acapulco, para informar los avances de la “reconstrucción” de Acapulco tras Otis. Ahí, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González, informó que se construirían 38 cuarteles para la Guardia Nacional en Acapulco. Uno sería en el Centro Cultural Acapulco y otro en Parque Papagayo.

La decisión molestó a los acapulqueños y a la comunidad cultural. Fue tanta la presión que el gobierno federal desistió de construir un cuartel en ese Centro Cultural.

La protesta se centró en la votación del predio que en los 70 fue donado por un ciudadano alemán con la condición de que sólo fuera para actividades culturales y artísticas. Además ese sitio es de los pocos con que cuentan los artesanos y artistas acapulqueños.

Este miércoles se supo que la Guardia Nacional comenzó a desalojar las instalaciones y la secretaria de Cultura en el estado anunció que en febrero comenzarán las obras de reconstrucción y rehabilitación “respetando su arquitectura original y sus áreas verdes”.

La funcionaria afirmó que la reconstrucción del Centro Cultural se debe “a las gestiones de la gobernadora (Evelyn Salgado) ante la fundación Carso-Slim”.

Sin embargo, Martínez Rebolledo no presentó un plan de trabajo de la reconstrucción ni precisó qué empresa la realizará ni cuándo tienen programado que concluyan los trabajos y sea reabierto.

Tampoco se ha definido qué pasará con las siete familias de artesanos que desde hace más de 30 años venden sus artesanía en ese lugar. Incluso, la artesana Guadalupe Yepez denunció que desde hace días funcionarios del estado los han hostigado.

“Ahorita nos acusan de paracaidistas, pero nosotros somos artesanos, no están pidiendo que desalojemos pero no nos explican nada. Apenas vino uno, que es director de área, un tal licenciado Osiel y nos dijo que el gobierno del estado donó este predio al gobierno federal para que se le entregue a la Guardia Nacional”, explicó la artesana.

Agregó: “Luego vienen otros y dicen que ya nos tenemos que ir porque se va a construir el cuartel; no queremos problemas pero no sabemos si es cierto o no, no tenemos nada contra la Guardia Nacional, al contrario, pero pedimos que nos dejen trabajar”.

Sin embargo, dijo la artesana, ningún funcionario les ha notificado por escrito que desalojen los locales dentro del Centro. “Nosotros con Otis perdimos todo, los puestos quedaron devastados, no pudimos rescatar nada, nos estamos apenas levantando, reparando los locales, estos puestos son nuestro patrimonio, de esto hemos vivido desde hace más de 30 años”.