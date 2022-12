¿INBAL se queda sin vigilancia?

Hace unos días, el artista Miguel Calderón denunció el cierre de algunas salas del Museo Tamayo, pues los vigilantes no son suficientes para la operación del recinto. Muchos custodios han renunciado, luego que se les adeudara el pago del mes de octubre. Si bien ese personal fue contratado por la empresa SEICSA, el impago se debe a que el propio INBAL le adeudaba dinero a la empresa privada desde verano. No olvidemos que el Tamayo, en 2021, fue sometido a restauración. Las obras tuvieron un costó de 17 millones 174 mil pesos, pues goza del presupuesto que se asignó al Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Es bien sabido que este megaproyecto de la 4T ha secado las arcas presupuestarias de los museos… con esto nos preguntamos, ¿vale la pena destinar todo el dinero a un sólo proyecto, del que no se puede gozar plenamente porque no cuentan con fondos para pagar un servicio tan básico y fundamental como lo es la vigilancia de los museos?, ¿Para qué anunciar con bombo y platillo este megaproyecto, que incluye la Bodega Nacional, si no es posible garantizar la integridad del patrimonio cultural del que es responsable el INBAL?

Pero el problema no afecta sólo a la Red de Museos del INBAL, sino que la vigilancia en las escuelas del Instituto también lidian con la falta de pago. Para fortuna, los estudiantes han ejercido presión y lograron reunirse con Pedro Fuentes Burgos, subdirector general de Administración del Instituto (para variar, no pudieron reunirse con Lucina Jiménez), quien dijo que la falta de pago se debía a la logística. Los alumnos le preguntaron si también por logística no se les habían dado vacaciones en 11 años a los elementos de seguridad. Burgos dice que ya bajaron 22 millones de pesos con los que podrán pagarle a los policías… Al menos en las escuelas los alumnos lograron más que en los museos…

Finalmente, después de casi dos meses y medio, los trabajadores recibieron al 100% el pago adeudado. Ahora falta reparar los daños, pues los recintos del INBAL se han quedado cortos de personal de vigilancia tras esa fuerte sequía de fondos.

