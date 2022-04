“Imprecisa”, “engañosa” y “ofensiva”, la convocatoria de artes escénicas de Frausto

Ya se vio que contrario a lo que esperaba la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, el lanzamiento de su convocatoria para el segundo Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Teatro y Espacios Independientes, no sólo no ha hecho brincar de contenta a la comunidad cultural de México con la invitación a “ganar un premio de hasta $390,000.00”, más bien se ha ganado una carta donde le hacen ver, con peras y manzanas, que el concurso para dar 10 funciones en 10 ciudades no es un premio, y que hacer teatro es trabajar, “lo cual, aquí y en cualquier país del mundo, merece un pago digno”. Además le cuestionan el uso “impreciso”, “engañoso” y “ofensivo” de la convocatoria cuyos recursos están dentro “del rubro de ‘ayudas sociales’ (44103) y no en el de ‘gastos relacionados con actividades culturales’ (44101)”. A la funcionaria, que califican de “malabarista de los cuchillos a punto de dar la estocada final” a la comunidad cultural, le increpan a través de una carta que circula en redes sociales, que los está llevando al rubro de la “caridad y la filantropía”.

Leer más: México celebra el regreso al país de una veintena de bienes precolombinos