Ilustradores mexicanos triunfan en Medio Oriente

Sharjah. —Los mexicanos Armando Fonseca (Ciudad de México, 1989) y Amanda Mijangos Quiles (Ciudad de México, 1986) son los ganadores del primero y segundo lugar, respectivamente, de la décima edición del concurso Sharjah Children’s Book Illustration Exhibition, que se otorga durante el Festival de Lectura Infantil de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En la premiación, los galardonados recibieron de la mano de Ahmed bin Rakkad Al Ameri, Autoridad del Libro en Sharjah, una estatuilla y 8 mil y 6 mil dólares, respectivamente.

Fonseca ganó el primer lugar por su trabajo en el libro Una luz inesperada, de José Saramago (Ediciones Beascoa), publicado en el centenario del Nobel.

“Es sobre un viaje que hizo Saramago con su tío, que tenían que vender unos cochinitos en una feria porque no tenían muchos ingresos. La narración es ese trayecto”, explica Fonseca en entrevista con EL UNIVERSAL.

El ilustrador cuenta que en esta memoria de la infancia, el escritor portugués recuerda haberse quedado dormido a medio camino y ser despertado por la luz de la Luna. “Dice que esa Luna lo asombró y que nunca se le pudo olvidar. Es un texto relacionado con el asombro, la infancia y la relación con la naturaleza”.

Mientras que Amanda Mijangos Quiles, ganadora del segundo lugar por una serie de seis ilustraciones del libro Las Ovejas (editado por la editorial argentina El Limonero y en Estados Unidos por Levín Querido), aplaude este tipo de oportunidades. “Los concursos siempre son una buena oportunidad para medirse en el panorama global. Siempre es muy emocionante, pero cuando acaba esa euforia hay que meter todo en una cajita y recordar que tampoco significa que uno es mejor que otro por haber ganado. Es algo que hay que tener siempre presente porque los concursos son una constante”.

Los trabajos ganadores están en una sección especial de la exhibición. Dentro del espacio, el trabajo de Fonseca y Mijangos están a la par, por lo que se nota la similitud de sus trabajos: las siluetas humanas minimalistas en un solo color, destellos azules de la luna y el estilo rústico en sus plantas; y es que ellos tienen una colaboración cercana, pues son pareja desde hace ocho años.

“Nos gusta mucho dialogar sobre qué significa hacer ilustración”, dice Fonseca sobre el proceso creativo que llevan juntos.

Armando Fonseca no se formó en un inicio como ilustrador, sino que cursó la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su primera carrera le ha funcionado para su actual trabajo: “Siempre estamos pensando en los términos de ilustración, qué es una imagen y qué es un dibujo. Hay dibujos que no son ilustraciones porque no dialogan con el texto, la ilustración es cuando la imagen dialoga con los textos y crea una nueva lectura. El estilo lo vemos más desde esa perspectiva”.

A partir de filosofar en torno a la ilustración es que surgen las decisiones sobre si el dibujo debe tener un fino trazo o un “brochazo contundente”, explica.

Amanda Mijangos se inició como arquitecta, pero e dio cuenta que le gustaba más dibujar que construir y se especializó en ilustración infantil.

Tras ser galardonados, los creadores reflexionan sobre las críticas que ha habido últimamente por la falta de apoyo del gobierno para el sector editorial infantil. Consideran que el problema también radica precisamente en el sector editorial, pues aseguran que es más fácil publicar en el extranjero que en México porque casi no se apuesta a los contenidos más arriesgados.

“(Las oportunidades de publicación) no necesariamente tiene que ver con las políticas del gobierno, eso también está en el reino de las editoriales mexicanas. Espacios hay, pero deberíamos estar más abiertos a la nuevas posibilidades, sin dejar de presionar contra la desaparición de espacios”, dice la ilustradora, quien ahora trabaja en una exposición de la Secretaría de Cultura junto a una decena de ilustradores.

Protagonistas

“Este concurso es, por alguna razón, muy reconocido y popular para ilustradores mexicanos. Cuando empiezas a entrar a los concursos te recomiendan participar en este; da visibilidad a ilustradores que no habían tenido tanta exposición”, dice Fonseca sobre Sharjah Children’s Book Illustration Exhibition.

En los 10 años de existencia del premio, el protagonismo de los mexicanos ha sido constante. El primer lugar de la primera edición del concurso fue para Gabriel Pacheco. En 2014, Mariana Villanueva ganó el segundo lugar y, en 2021, Esmeralda Ríos ganó el tercer puesto.

“México experimenta un crecimiento que se ha dado de forma exitosa en muy poco tiempo”, dice Mohamed Mahdi Hemida, miembro del comité preparatorio de la exhibición.

Tan sólo en esta edición hay trabajo de seis ilustradores mexicanos, además de los ganadores del concurso.

Estelí Meza forma parte de los mexicanos seleccionados con cuatro ilustraciones de su libro Finding Home. Se podría decir que Meza ya es una ilustradora bien posicionada en la industria editorial árabe, pues ha publicado varios libros en Kalimat Group, sello editorial infantil fundado por Bodour al Qasimi, presidenta de la Asociación Internacional de Editores.

Meza adelanta que un grupo de ilustradores mexicanos fueron invitados por la Autoridad del Libro de Sharjah para realizar un libro en colaboración con ilustradores árabes, trabajos que se van a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año tiene a Sharjah como invitado de honor, y por lo que un grupo de escritores, ilustradores y editores viajaron a este Emirato a fin de establecer lazos entre ambas naciones.

Carlos Alberto Badillo Cruz también está presente con ilustraciones sobre recuerdos de la infancia, como recoger naranjas con el abuelo y alimentar a las gallinas, que se convierten en las “semillas” de la infancia, que se ilustran “con éxito”, afirman los organizadores de la muestra.

Elementos como el grano de cacao, los patrones de figuras geométricas en vasijas y las pirámides delatan desde la distancia el país de origen de Santiago Solís, autor de cuatro ilustraciones de un emperador azteca malhumorado. “Es un concurso que ha ido ganando prestigio con los años, me da gusto que la feria le dé gran importancia al ilustrador como actor relevante en la cadena del libro”, declara Solís, a través de un correo electrónico.

Isabel Gómez Guizar, que cuenta la historia de un niño fallecido que aún vive en los corazones de su familia, y Rosana Zamudio, con su historia sobre la conexión que crean los libros, también forman parte de los 296 ilustradores en la Feria.

Cinco ilustraciones con estilo collage de Mariana Alcántara también son parte de la exhibición, pero no es la primera vez que Alcántara destaca en el emirato, en 2018 ganó el tercer lugar del concurso Sharjah Children’s Book Illustration Exhibition y en 2021 sus ilustraciones para el libro Nadadores (Alboroto Ediciones), escrito por María José Ferrada, no sólo formó parte de la exposición, sino que dio identidad al Pabellón de ilustradores al decorar sus muros.

En esta 10ª edición del concurso, el mexicano Alejandro Galindo fue juez. “Sharjah estará este año en la FIL Guadalajara, entonces tenemos un programa entre emiratíes y mexicanos para producir libros. Alejandro ha estado ya varias veces aquí para este proyecto. Lo conocimos bien y lo invitamos para ser juez”, explica Eman Al Obeidli, jefa de premios culturales.

Luto

Este viernes, las actividades del Festival de Lectura Infantil de Sharjah y en general de los Emiratos fueron suspendidas por la muerte del emir de Abu Dabi y presidente, Jalifa bin Zayed al Nahyan, a los 73 años.

En un instante las banderas pasaron a media asta y un sutil silencio dominó las calles, pese al tránsito. Las redes sociales y los canales de televisión se inundaron de la imagen y los logros del presidente.

Por ser viernes, un día dedicado a los rezos musulmanes, el Festival de Lectura Infantil de Sharjah arrancaría actividades a las 16 horas, por lo que muchas familias llegaron, pero encontraron los espacios de juego cerrados con cintas. Los trabajadores explicaron con paciencia que sólo habría venta de libros.

“Por el momento sólo sabemos que serán tres días de luto. No habrá actividades ni música en tres días”, explicó una empleada del equipo de comunicación del Festival de Lectura Infantil de Sharjah .



