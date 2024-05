Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.- El ilustrador mexicano Juan Palomino (Ciudad de México, 1984) ganó el segundo lugar del Premio de Ilustración de literatura infantil de Sharjah, que fue entregado durante el Festival de Lectura Infantil de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Las ilustraciones que hizo Palomino para el libro “Los hijos del Sol” (Kalandraka) de la escritora peruana Micaela Chirif le valieron el galardón. El libro y las ilustraciones tratan sobre la reescritura del mito fundacional de los incas y la construcción de la ciudad de Cuzco.

“Fue un trabajo complicado. He hecho varios libros de mitos pero mesoamericanos, que son en un escenario tropical, con más vegetación. Este libro sucede en terrenos más altos, pero con poca variedad de plantas, entonces tuve que buscar técnicas como la monotipia para crear texturas. Se narra un viaje que va siendo cada vez más peligroso y hostil y para (transmitir eso) me sirvieron estas manchas de tinta”, detalla Palomino.

El ilustrador explica que este es grato e inesperado recibir un galardón por este trabajo que le llevó años realizarlo y describe como un tiempo difícil: durante los años de la pandemia, de la que fue víctima su padre, quien falleció de Covid-19.

“Este trabajo tiene mucho contenido, tanto por su complejidad, como por lo que viví durante el proceso.

El reconocimiento que da la Autoridad del libro (oficina del gobierno de Sharjah dedicada al sector editorial) da continuidad a la ya larga tradición que tienen los emiratíes con los ilustradores mexicanos, que han sido premiados de forma consecutiva en los últimos cuatro años (Esmeralda Ríos ganó el tercer lugar en 2021, Armando Fonseca y Amanda Mijangos fueron galardonados en 2022, mientras que Mariana Alcántara ganó el primer lugar en 2023).

Con respecto a esta relación que se ha desarrollado entre Sharjah y los ilustradores mexicanos, Palomino comenta:

“Yo me he preguntado (la razón de esta relación). No sé si haya una afinidad al estilo o criterios estéticos. En México hay un nivel de la ilustración que es comparable a la de países con mucha tradición con la ilustración. México si bien no tiene esa tradición, tiene una tradición gráfica muy fuerte y no pasa desapercibido. Es un orgullo que México siempre esté aquí”.

Sobre la relación de México con sus propios ilustradores, Palomino destaca que actualmente se ha destacado el tipo de ilustración que no depende de textos y libros.

“Hay que pensar en lo que se ha convertido la palabra ilustración en los últimos años. Cuando mi generación estaba estudiando, la ilustración estaba directamente relacionada con el libro, era ilustración literaria. Ahora muchos ilustradores hacen ilustración no relacionada con textos, sino que tiene su propia vida y creo que eso sí está expuesto en muchos lados. Ha quedado en segundo lugar la ilustración tradicional, que está en un diálogo continuo con un texto”, explica Palomino.

El primer lugar del Premio de Ilustración de literatura infantil de Sharjah fue para la ilustradora surcoreana Kyoung mi Ahn y el tercero para la griega Daniela Stamatiadi. Montserrat Batet Creixell, de España; Santiago Solís, también de México, y Mitra Abdollahi, de Irán, fueron las menciones honoríficas.

Juan Palomino estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ganado premios como el Bologna Ragazzi Award 2021, de la Feria del libro infantil de Bolonia; la cuarta edición del Catálogo Iberoamericano de Ilustración y el premio de ilustración de la Feria de Bolonia-Fundación SM en 2016.