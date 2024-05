El álbum "A better tomorrow for Palestina", compilado de músicos japoneses en la plataforma de Bandcamp, inspiró al violista Yunue Itsi para convocar a un grupo de artistas independientes y hacer lo propio en "Intifada México", disco al que conforman piezas de compositores mexicanos o residentes en el país.

La selección de artistas fue hecha por el propio Yunue, compositor de música sufi, con la colaboración del también activista Benyam Seifu. El origen fue una pieza hecha por Itsi hace cuatro meses, después de ver escenas del conflicto israelí-palestino en las noticias. Esta primera canción lo impulsó a contactar a otros artistas a quienes les inquieta la situación de Palestina: Gabriel Contreras, Gavi, Arturo Tranquilino, Aldous Fiore, Goldy Head, Duncan Pinhas, Vicente Hernández, Alan Almaraz, Matías Druetta y el ya mencionado Seifu.

Retratos al artista Yunque Itsi por el álbum "Intifada México". Foto: Fernanda Rojas/ El Universal.

Si bien, en el proyecto predomina la música experimental, Yunue explica que Gavi y Gabriel Contreras son músicos de jazz. En el caso de Contreras, continúa, lo que presenta es una pieza de música clásica contemporánea con un ensamble de metales: "Cada instrumento es una especie de personaje que juega un rol para plantear el drama de la gente de Gaza"; Aldous Fiore utiliza el oud, instrumento típico del mundo árabe y la música turca; Vicente Hernández, "que tiene una vena política", le da vida a un vals con piano e instrumentos como el vibráfono y el theremín; Alan Almaraz hace cumbia psicodélica a la que le añade elementos étnicos; Matías Druetta se sirve de un ensamble de guitarras y compone una canción sin compás definido; en el caso de Seifu, hay un poema recitado por él y que Arturo Tranquilino musicaliza, y Goldy Head, cantante estadounidense asentado en México, interpreta una pieza de rock, "la única del compilado que tiene letra".

"Algunas piezas son expresamente propalestina", abunda el músico y detalla que el instrumento que él utiliza es el kamanche, de origen persa, al que complementa con recursos electrónicos.

"Intifada México" se presenta el viernes 3 de mayo, a las 19:00 horas, en Jardín 337 (Fray Servando Teresa de Mier 337, Esperanza). Podrá adquirirse a través de la plataforma de Bandcamp y lo que se recaude al comprar el álbum, así como el donativo del día de la presentación (100 pesos), será destinado a la organización caritativa Human Appeal.

"Esperemos que lo recaudemos pueda servir. Creo que en este caso no es relevante expresar lo que sentimos, pero sí dejar huella y no guardar silencio. Para nosotros es lo más importante. Queremos que haya algo de eso en nuestra música", afirma Yunue y recalca que hay quienes actúan como si no estuviera pasando nada:

"Es muy evidente que el sionismo controla el mercado y los medios. Quizá en México no pase nada, pero tampoco sabemos si seremos vetados para no llegar a una audiencia mayor. Es nuestra manera de unirnos a las voces que están pidiendo que pare la masacre", concluye.

