Hernán Bravo Varela revisita la poesía de Wallace Stevens

La editorial Dharma Books publicó en octubre La pequeña ignorancia, una antología de poemas del escritor estadounidense Wallace Stevens (Premio Pulitzer de Poesía 1955; National Book Award 1951 y 1955) que seleccionó y tradujo Hernán Bravo Varela, poeta y editor del Periódico de Poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de dos compilaciones: The Collected Poems of Wallace Stevens (Vintage Books, 1982) y Opus Posthumous (Vintage Books, 1989).

“Es un autor que siento cercano a mi estética y a ciertas cosas que he observado con mayor claridad en el desarrollo de la poesía del siglo XX en inglés; aunque, en el ámbito de nuestra lengua, se le puede comparar con la lírica cubana. En el prólogo apunto —no es ninguna novedad—, que sería muy difícil no ver en Wallace Stevens, por ejemplo, a un primo hermano de José Lezama Lima y a la estética del grupo Orígenes”, dice Bravo Varela, en entrevista, y abunda en la suntuosidad, el exotismo y el barroco mental de Stevens que pueden compararse con las búsquedas de los poetas cubanos que “trataban de perfilar, a nivel simbólico, los contornos estéticos de la isla”.

Para el también ganador del Premio de Literatura Letras del Bicentenario 2010 por “Historia de mi hígado y otros ensayos”, en el escenario de la poesía modernista anglosajona, la mirada de Stevens fue inquietante, exótica y contradictoria. “Es un autor raro para la tradición estadounidense. Me sigue pareciendo que su obra tiene una suntuosidad de la imaginación y de la fantasía por encima de lo que, entre comillas, llamamos verdad o realidad. Creo que Wallace Stevens puede leerse como un autor que entabla una afinidad, quizá no muy difundida, pero a todas luces armoniosa, con ciertos poetas en lengua española. Wallace Stevens, T. S. Eliot, William Carlos Williams y Ezra Pound son los autores centrales del modernismo”.

Bravo Varela destaca también que, para Stevens, el realismo, a nivel temático, anecdótico o formal, le resta peso y gravedad a la poesía. “Por eso en sus poemas hay chocolates rosados y perplejos a la hora de describir las corrientes marinas; por eso hay, de pronto, un plato de duraznos que a Stevens le recuerdan cierta imagen del alma rusa. En el poema ´Anécdota del frasco´ aparecen también frascos vacíos como una especie de binoculares o telescopios para mirar la naturaleza”.

Los objetos, los animales y las personas aparecen, continúa, con una mirada hechizada que proviene de un caudal imaginativo o fantástico. “Pero nunca lo hacen de forma delirante. Siempre se trata, más bien, de verdaderas aproximaciones a lo que la realidad, para los ojos del poeta, tiene de suntuoso y extravagante. Por eso los ambientes de Stevens son extraordinarios: hay palacios habitados por bebés, una montaña llena de gatos, una visión en la que la muerte es tratada como una persona que enrolla puros. Una inteligencia comprometida con sus poderes sensuales”.

Bravo Varela señala que, para él, estas cualidades en la escritura de Stevens han estado presentes con claridad desde el primer contacto con su obra, hace más de 20 años, y recuerda la antología Seis poetas de lengua inglesa, de Isabel Fraire (SEPSetentas, 1976). “Debería reeditarse en algún momento. Fue de lo primero que llegamos a conocer muy bien, en nuestra lengua y en nuestro país, de Wallace Stevens. A Fraire le debemos algunas de las mejores versiones que conocemos”.

Otra de las cualidades en las que hace hincapié es la concepción que el poeta estadounidense tenía de los paisajes interiores y exteriores; algo que es inquietante en su visión. “Tal como para los grandes artistas, pintores y grabadores de China y Japón es más importante la imagen que se crea en el papel que la exterior; el ojo trata de entender lo que supuestamente aparece allá afuera y el artista trata de captarlo con dotes realistas. Todo lo que aparece en la realidad es digno de celebrarse y cantarse porque está por ser construido gracias a la mirada y al oído del poeta. Lo que hizo Stevens fue original, sobre todo para el momento que vivió, el de las vanguardias. Es un poeta mucho más cercano a una particular idea de virtuosismo estético y de la búsqueda de una especie de simultaneidad de voces y de ámbitos, que a las inquietudes de T. S. Eliot, por ejemplo, en La tierra baldía”.

Esto no significa, subraya, que Stevens deba verse como una joya más desgastada ante los autores de su época; sin ser anacrónico, sus obras están de lleno en la modernidad debido a que su búsqueda y su creación son atemporales: “Tienen que ver con qué significa y representa para el artista las palabras realidad y realismo. Dos palabras que aparecen constantemente en sus adagios, sus consejos en prosa y, en buena medida, en sus ensayos críticos. Y especialmente aparecen, con una fuerza extraordinaria, en su obra poética que, para mí, no solamente no ha cedido ni demeritado con el tiempo, sino que, al contrario, ha adquirido alumnos y panorámicas recientes”.

La vigencia de la obra de Stevens es recalcada por Bravo Varela con la preferencia que le tuvo Harold Bloom, “autor tan necesariamente polémico para la crítica, pero un indudable conocedor del panorama de la literatura en lengua inglesa. Lo colocó como, probablemente, el gran poeta de la lengua inglesa por encima de Eliot o Pound. Bloom, ogro de la academia, siempre terminó convertido en un ogro filantrópico cuando hablaba, con gran cariño, de Stevens”, concluye.

La pequeña ignorancia se presentará el 1º de diciembre, a las 20:00 horas, en el Salón C (Área Nacional, Expo Guadalajara) como parte de la Feria Internacional del Libro.