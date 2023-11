"Milei es único en el panorama”, asegura la escritora argentina Mariana Enríquez, quien apunta que mucha gente dice que es muy parecido a Bolsonaro, pero ella no lo cree porque mientras Bolsonaro venía del sistema político y tenía relaciones con los militares de su país, Milei es un economista, un civil que no tiene nada que ver con la política, más bien es un megacapitalista, un hombre que cree que todo todo debe estar en manos del mercado.

“Me parece que Argentina tiene procesos históricos que terminan en grandes explosiones y esta es otra gran explosión, no creo que sea muy comparable con ningún otro gobernante de América, ni con Trump –hay quien lo piensa--, porque Trump llega con el partido republicano, Milei llega solo, luego tiene el apoyo de un partido de centro derecha, en ese sentido no es comparable a ninguno de los otros”, señala la autora de “Nuestra parte de noche” y “Las cosas que perdimos en el fuego”.

De visita en México como parte de un tour literario que la ha llevado a Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso y la Ciudad de México, Enríquez habló de su narrativa y de los temas que le interesan y que aborda desde el horror y los fantasmas, pero también se refirió al triunfo de Javier Milei, quien es el presidente electo en Argentina, y a las razones que han llevado a la radicalización de su país.

Aspectos del conversatorio de Mariana Enriquez, escritora argentina en la librería la increíble ubicada en Juan de la barrera número 12 en la colonia condesa. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

Lee también: "Voila París", un homenaje teatral a Josephine Baker

La narradora dice que quizás lo más cercano a este personaje que define como un “lobo solitario”, es Boris Jonhson, en el gobierno británico, pero que duró muy poco –aunque lo tiene en mente no quiso vaticinar una ida rápida de Milei--, más bien, ella va más allá y le preocupa el presente y el futuro, “hay que analizar qué fue lo que pasó para llegar a todo este nivel de radicalización, es una radicalización muy extrema, un error en la política, no se tomó el pulso de lo que le pasaba a la gente”.

Mariana Enríquez reconoció que ella no quería estos resultados en la elección del pasado domingo en Argentina, pero considera que esta polarización es consecuencia de una crisis económica sin resolución y también de una nueva generación que no tiene el mismo carácter que tenían quienes vivieron la dictadura y quienes fueron víctimas de la dictadura.

“Yo voy a cumplir 50 y tengo cuatro crisis encima… Milei es un candidato que tiene muchos límites para mí que son impasables, una mirada reduccionista, su negativa de respeto a los derechos civiles, incluso la privatización de la salud y de la educación con lo estoy de acuerdo con estos principios. Para mí era imposible votarlo, luego su carácter volátil, una persona muy extravagante, no es el primero en Argentina”, afirma, sin embargo, reconoce que la realidad es que casi el 60% de sus compatriotas lo votaron.

“Se presentó a elecciones, es un candidato democrático, en Argentina hay instituciones, es lo que la gente quiere, es quien va a gobernar y por el bien de todos espero que sea lo menos doloroso para Argentina”, afirma Mariana Enríquez, quien aseguró que No va a escribir un libro donde Milei sea un monstruo, sobre todo porque la gente que lo votó lo votó porque está cansada, y también porque el terror que ella maneja es de otro tipo.

Aspectos del conversatorio de Mariana Enriquez, escritora argentina en la librería la increíble ubicada en Juan de la barrera número 12 en la colonia condesa. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

Lee también: ¿Cómo se contaban los años antes del nacimiento de Cristo?

“Trabajo mucho con la política, eso sí creo que va a estar, porque es una situación compleja en el país y compleja para él, viene de fuera del sistema. Construyó su imagen pública en los medios y en las redes, tiene mucha presencia mediática, no tiene una presencia de la política tradicional. Creo que es un cambio histórico, eso pasa muchos lugares. La verdad es que ningún gobierno argentino dejó de darme satisfacciones en cuanto al espanto. Todos fueron, de una manera u otra, un caldo para usar”, señaló la autora de “Los peligros de fumar en la cama”.

Mariana Enríquez agrega que lo que ella hace es terror político con elementos políticos y sociales, “no es un terror que está en ruinas europeas, sino que está en barrios pobres sudamericanos. y en el poder en muchos casos, y trato de que sea algo que sea incorporado a la vida cotidiana, que no sea panfletario”.

Aspectos del conversatorio de Mariana Enriquez, escritora argentina en la librería la increíble ubicada en Juan de la barrera número 12 en la colonia condesa. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL.

Dice que en sus libros el fantasma siempre aparece, es un ente que está con en un loop, y eso es algo que ve en América Latina, “hay circuitos de los que no podemos salir, tenemos circuitos pero no podemos salir de ahí, el fantasma pide justicia o cuenta el trauma por el que pasó y en esas estamos. En el cuento contemporáneo el fantasma es persistente, porque la justicia se tiene que hacer en vida y es muy metafórico con América Latina, es algo que está muy presente, al igual que lo fantasmal”.

Adelanta un poco de la novela que escribe, “es una novela que ocurre en Argentina después de una crisis económica. No es una distopia porque no me gustan las distopias. Quiero que sea una época postcrisis, en una Argentina que no existe, es muy gótica y en ese ambiente es donde hay fantasmas”, concluye la narradora que en 2019 obtuvo el Premio Herralde de Novela por “Nuestra parte de noche”.

Aspectos del conversatorio de Mariana Enriquez, escritora argentina en la librería la increíble ubicada en Juan de la barrera número 12 en la colonia condesa. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

Lee también: El arte del cine ensayo, a través de tres autores