Guadalajara, Jalisco.- En un tono moderado y apelando al diálogo, Cuauhtémoc Cárdenas señaló las problemáticas en los sectores de educación, salud y seguridad del gobierno, durante la presentación de su libro “Por una democracia progresista”, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

“La democracia no es nada más la cuestión electoral, el valor fundamental de la democracia es la igualdad, por lo tanto, además del respeto al voto, la democracia tiene muchos otros componentes de carácter social: oportunidades iguales para tener educación de calidad, acceso a la salud, trabajo digno y debidamente remunerado. Todavía nos falta caminar para que haya igualdad en el país. De eso va la primera parte del libro”, dijo Cárdenas al inicio de su participación.

Sobre la falta de seguridad en el país, el político señaló que desde hace más de dos décadas “se vienen tomando las mismas medidas para combatir la delincuencia y tenemos los mismos malos resultados”. Por esta razón, propone en su libro consultar a especialistas para que asesoren cómo mejorar la situación.

“Seguramente hace falta mayor y mejor investigación, lo que ahora llaman inteligencia, seguramente nos hace falta pensar que esta no es una función de las fuerzas armadas, sino que es de una verdadera cabeza civil. Si lo que está funcionando no camina, pues se me ocurre que tenemos que pensar en organizar un cuerpo debidamente entrenado, capacitado, dotado de medios de comunicación, de armamentos, etcétera, que tenga la verdadera capacidad de enfrentar a una delincuencia cada vez mejor armada”, declaró.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presenta su libro “Por una democracia progresista” en la Feria internacional del Libro de Guadalajara. Fotos: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

Así como la seguridad es fundamental para proteger la democracia, Cárdenas indicó que el acceso igualitario a una educación de calidad también es un pilar importante.

“Sin una educación de calidad en todos los grados, difícilmente podrá el país salir adelante. Tenemos, yo diría, razonablemente cubierta la primaria, pero no cubierta en cuanto a calidad. Tenemos muchos desequilibrios, muchas diferencias. En los otros ciclos tenemos huecos porque no en todos lados se cursan”, comentó.

También señaló que hay que atender en la práctica la última reforma que se hizo en el artículo tercero constitucional por dice que la educación superior está a cargo del Estado: “No se dice más. Se me ocurre que aquí el estado tendría que proponer un plan para que no haya rechazados en las universidades públicas, para que tengamos universidades de excelencia en cualquier parte del país”.

“Nos hace falta un plan, que quiere decir que tenga objetivos, tiempos de realización, recursos por asignar, responsables, revisión de cuentas”, afirmó.

Sin embargo, Cárdenas aseguró que esas mejoras no se lograrán si no hay conversación y cooperación respetuosa entre las autoridades responsables:

“Me parece que es importante alentar el diálogo, buscar las coincidencias, caminar hacia ellas; ahí saldrán las diferencias, pero no pongamos las diferencias por delante. Me parece que esto también es la democracia, primero escuchar y luego respetar al diferente y caminar hacia el país al que aspiramos. Yo creo que eso es lo que nos hace falta; la polarización la tenemos en todas partes, insistiría en buscar el diálogo, en que tiene que haber tolerancia y respeto”.

En la presentación también participaron Janine Otálora, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Felipe de la Mata, Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

En su participación, Otálora destacó que Cárdenas ha sido protagonista de la democracia en México y que en su libro, el político hace un llamado a recuperar el Proyecto de Nación porque “nos pertenece a todos, no puede haber un Proyecto Nación para unos sí y para otros no”. La exministra también enlistó las reflexiones que le dejó el libro de Cuauhtémoc Cárdenas.

“En mi lectura de esta obra hay tres reflexiones que me parece pertinente retomar hoy, y lamentablemente en un contexto de polarización. La primera es que la historia de México nos pertenece a todos los mexicanos. No se trata de buenos y malos, verla bajo ese enfoque es reduccionista. Tampoco debe dársele a la historia una manipulación política para arremeter contra los adversarios. La historia también es la enseñanza de que cuando estuvimos divididos, retrocedimos como nación”, dijo Otálora.

Mientras que De la Mata comentó que “la tesis fundamental del libro es que la Revolución Mexicana no fue una hincha, sino un proceso democrático inacabado”.

