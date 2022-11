Harán homenaje a Carlos Prieto hoy en la Sala Nezahualcóyotl

Uno de los violonchelistas mexicanos más reconocidos y aclamados por la crítica internacional, Carlos Prieto (Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 2007), recibirá hoy la Medalla al Mérito y la Trayectoria Artística Esperanza Azteca, presea creada en 2015 por Fundación Azteca.

El reconocimiento se entregará durante un concierto que se llevará a cabo hoy para homenajear a Prieto, a las 20:00 horas, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM; Av. Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria). Concierto en el que participará, además del propio Carlos Prieto, el director Julio Saldaña, la Orquesta Sinfónica y Coro del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca, el violinista Javier Francisco Medina, el también violonchelista Roni Gordillo y los coros de la UNAM.

El homenaje se enmarca en la celebración por el aniversario 25 de Fundación Azteca, organización con la que el maestro Prieto ha colaborado estrechamente desde hace más de 15 años, enseñando a los jóvenes —los mejores que la fundación ha seleccionado en todo México— que integran la orquesta y el coro.

Prieto, quien aprendió y trató en su juventud con compositores de la talla de Dmitri Shostakóvich e Ígor Stravinski, describió como “admirablemente buena” la retroalimentación que ha tenido con los músicos de Fundación Azteca y recordó que en 2016 estrenó con dicha orquesta y el violonchelista Yo-Yo Ma el Canto a la música, del compositor mexicano Samuel Zyman, obra original para dos chelos, coro y orquesta.

“Hoy se va a tocar una versión que hizo Zyman para chelo, violín, orquesta y coro”, precisó.

El Piatti

Desde hace más de dos décadas, Prieto tiene un Stradivarius llamado Piatti, por el compositor italiano Carlo Alfredo Piatti. La historia de cómo el Piatti llegó a sus manos es larga, por lo que Prieto prefiere contar una anécdota que no es del todo desconocida.

“Para las giras internacionales, siempre era un problema viajar con un violonchelo. Llevar un violonchelo con el equipaje, a bordo de un avión, implica una probabilidad del 100 por ciento de que el instrumento llegue roto”.

Hasta que un día a su esposa se le ocurrió registrar al Stradivarius como “Chelo Prieto”, una pasajera a la que desde entonces le compran un pase de abordar en cada vuelo.

“Hace unos años yo iba a Nueva York a dar un concierto y luego seguí hacia Boston. Mi boleto estaba reservado para Chelo Prieto y para mí. Cuando llegué al aeropuerto de Nueva York, la empleada me dijo que no veía por ninguna parte a Chelo Prieto, a pesar de que había un boleto a su nombre. Yo le dije: la señorita Chelo Prieto está aquí adentro, y señalé el estuche. Entonces, me preguntó cuántos años tiene Chelo. Respondí que ya tiene cerca de 300. Y la empleada le dio un descuento de la tercera edad”, señaló el también miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.

En otros vuelos, Prieto ha dicho que el Piatti tiene 300 años, que merece un descuento para la tercera edad. Algo que sólo se aplicó en ese viaje de Nueva York a Boston.

Empieza con Márquez…

El programa empezará con el Danzón no. 7, de Arturo Márquez, un compositor admirado por Prieto. “Es un excelente amigo mío. Yo toqué en varios países un concierto para chelo y orquesta que él me dedicó”, dijo.

A la pieza de Márquez le seguirá el Concierto para violonchelo Op. 33 en la menor, de Camille Saint-Saëns. El programa cerrará con el ya citado Canto a la música, de Samuel Zyman.

Sobre la importancia del autor de Las aventuras de un violonchelo. Historias y memorias — libro en el que Prieto habla sobre la laudería y su Stradivarius Piatti—, el director general de Fundación Azteca, Antonio Domínguez Sagols, afirmó que la Medalla Esperanza Azteca tiene como objetivo reconocer no sólo el vínculo entre el talento musical y el Instituto Superior de Música Esperanza Azteca, sino “generar referencias diferentes de mexicanos exitosos para la juventud”.

“La medalla nos ayuda a que se reconozca y se vea que hay otras fuentes de inspiración en nuestro país. Es un reconocimiento a su trayectoria, su talento y su esfuerzo. Prieto no sólo ha triunfado en México, sino en los grandes escenarios del mundo. Queremos que su genio se vuelva un referente para los artistas jóvenes”, concluyó el director.

melc