Hamlet, renovado en el Cervantino

Guanajuato.—Thomas Ostermeier, referente de la dirección escénica contemporánea, al principio de su carrera le tenía mucho respeto a Shakespeare y por eso se enfocó en textos contemporáneos. Ahora, convertido en uno de los directores de teatro de mayor renombre en Alemania, se acercó a Hamlet en 2008 y, dice, fue muy emocionante explorarla con los actores y descubrió que es “nada menos que una obra bien hecha”.

“Es un universo caótico, oscuro, loco y perturbador y el acto de actuar, de fingir, es una característica crucial de la obra, incluso más explícito que en otras obras de Shakespeare. En Hamlet, Shakespeare pinta un universo social y político despiadado, en el que Hamlet trata de protegerse al fingir ser un tonto. Experimentar ese cambio de una locura fingida a una paranoia real muy destructiva y letal fue muy emocionante”, dice en entrevista.

El prestigioso teatro berlinés Schaubühne llega a México por primera vez para presentarse en el Festival Internacional Cervantino este 19 y 20 de octubre con su exitosa obra Hamlet, una interpretación moderna de la obra de Shakespeare escenificada por Ostermeier. La reinterpretación de esta obra lleva más de 10 años llenando teatros alrededor de todo el mundo.

Ha dicho que trabaja una y otra vez en obras como Hamlet y Otelo. ¿Cómo mantiene el asombro y la curiosidad en cada lectura?, se le pregunta. “Podría imaginar hacer otras producciones de Hamlet u Othello u otras obras de Shakespeare, totalmente diferentes a lo que hicimos. Para mí, mucho más que la lectura, el proceso de ensayar, de investigar las situaciones dramáticas que ofrece una obra junto con los actores es lo emocionante. Por supuesto, la constelación de actores cambia la perspectiva y el enfoque. Así que este Hamlet que presentamos ahora en Guanajuato es el resultado específico de hacer la obra junto con Lars Edinger (quien interpreta al personaje principal, el héroe trágico de Shakespeare) y los otros actores”, responde.

Ostermeier no sólo ofrece la historia de un heredero al trono que enfrenta un destino desafortunado, sino a un Hamlet que es príncipe loco, cuyo comportamiento ingenuo lo lleva a la desgracia. Tras la muerte repentina de su padre, a tan solo un mes su madre se casa con el hermano del difunto marido y Hamlet comienza a enloquecer.



La cantante africana Elida Almeida tendrá función este domingo. Foto: Carlos Mejía. EL UNIVERSAL



Sobre la reinterpretación de este clásico advierte: “Como creadores de teatro no anglosajón estamos en la situación privilegiada de poder abordar el mundo de Shakespeare a través de traducciones nuevas y contemporáneas. Para Hamlet, pedí al dramaturgo Marius von Mayenburg una nueva traducción, que fue muy importante para nuestro trabajo. Pero en un idioma incluso más contemporáneo se abre la puerta al mundo misterioso de Shakespeare, en el dilema fundamental de Hamlet, entre el pensamiento complejo y las acciones políticas, que es la esencia de la obra”.

Y agrega: “El teatro es mucho más que presentar un texto en un escenario. Es una experiencia compleja, común, muy sensual, que rompe las fronteras entre el escenario y el público. Este intercambio directo y vívido entre los actores y los observadores llega a las generaciones jóvenes, tanto como al público más ‘experimentado’. Esto es algo que vemos en las puestas en Berlín, y en otros lugares donde hemos podido presentar Hamlet”.

Arte en la oscuridad. Otra propuesta escénica para este fin de semana en el Cervantino es la obra Who we are in the dark, de la coreógrafa canadiense Peggy Baker, quien estará acompañada de los músicos de Arcade Fire, los ganadores de premios Grammy, Sarah Neufeld y Jeremy Gara.

En conferencia, Baker, quien recibió la Orden de Canadá y fue la primera persona en recibir el Premio Premier de Ontario a la Excelencia en las Artes y fundó su compañía en 1990, indicó que esta obra surgió a partir de la muerte de su esposo. “Hace ocho años perdí a mi esposo, tenía que mirar hacia dentro, tener mi propio duelo, encontré en este proceso una gran belleza. Entonces conocí a Sarah, quien quería trabajar con otros artistas, y a mí me interesó su música de indie rock. Ella propuso trabajar sobre el tema de la oscuridad, sentí que teníamos una gran conexión”, dijo.

Ritmos africanos. Este domingo 20 de octubre también se presenta la cantante africana Elida Almeida, en la Alhóndiga de Granaditas.

La cantautora originaria de Cabo Verde mostrará al público cervantino una mezcla de ritmos como morna, batuque y funaná.

La artista, que también estará en San Miguel de Allende y en Bellas Artes el 21 y 23 de octubre, respectivamente, habló de las mujeres en la actualidad. “La lucha de las mujeres africanas es grande, sobre todo al buscar ser independiente y con poder. Esta lucha es constante, nunca termina”. (Con información de Fernanda Ramírez)