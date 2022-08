A Gertz Manero se le cae el caso contra los 31 científicos

El caso contra los 31 científicos perseguidos por la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero se desmorona en serio. Hace unos días trascendió que un juez del primer tribunal colegiado en materia penal ordenó archivar de manera definitiva la carpeta contra la investigadora Patricia Zúñiga, exsecretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Zúñiga ya tiene un amparo, el no ejercicio de la acción penal y la tranquilidad de que su proceso por delincuencia organizada ya está archivado. En el tribunal en donde se decidió que no había delito que perseguir contra Zúñiga sólo se recordó algo que fue publicado en esta sección a finales del año pasado (https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/aunque-fgr-acredito-que-c...): los propios peritos de la Fiscalía acreditaron que no había recursos de procedencia ilícita ni desvío de recursos y aun así Gertz Manero decidió seguir con el caso, que fue rechazado dos veces por un honesto juez de control de Almoloya de Juárez, quien negó girar órdenes de aprehensión contra los científicos al encontrar tremendas inconsistencias en el caso. Al parecer, Gertz Manero quería fabricar su verdad histórica sobre el proceder de los 31 científicos, pero ni sus propios peritos de la fiscalía se atrevieron a seguirle la corriente en el guión inverosímil de tal historia. ¿Qué pasará ahora con el resto de los científicos acusados? Es fácil deducirlo: buscarán promover sus propios amparos utilizando los argumentos que fueron planteados por los abogados de Patricia Zúñiga, y uno a uno obtendrá el no ejercicio de la acción penal y sus casos serán archivados. Fin de esta lamentable historia de ciencia y ficción

Alejandra Frausto, la “gran” recuperadora del patrimonio del país

Hace ya algunos meses que la campaña #MiPatrimonioNoSeVende, mandatada por el Presidente López Obrador y su esposa, doña Beatriz Gutiérrez Müller, ocupa mucho del trabajo de la Secretaría de Cultura y de la Cancillería. Su meta no es sólo repatriar el patrimonio histórico de México con el slogan de que mi patrimonio no se vende, sino que se ama y se defiende; y es que con estas piezas que se venden a particulares “desaparecen fragmentos de nuestra identidad y memoria”, como lo señaló con harta enjundia la secretaria Alejandra Frausto el pasado lunes en el arranque del Foro de Restitución y Conservación del Patrimonio, donde la funcionaria, al muy conocido estilo de la 4T, casi dijo “no somos iguales...”, pues “en la administración pasada se recuperaron mil piezas y en esta más de 9 mil y contando.



