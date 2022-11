“Furor”, una obra sobre la justicia en tiempos de la posverdad y las fake news

La búsqueda de la verdad en el caso de un político que se ve envuelto en un accidente es el argumento de “Furor”, pieza de los dramaturgos alemanes Lutz Hübner y Sarah Nemitz, que es llevada a escena de jueves a domingo —hasta el 4 de diciembre— en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart; Av. Río Churubusco 79, Country Club).

En palabras del director de la obra, Luis de Tavira (Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006), “Furor” muestra el microcosmos de un suceso que se convierte en una cifra estadística del parte policíaco del día y que se repite todo el tiempo todos los días en todas las ciudades.

“Se sumerge en el microcosmos y desde allí descubre el macrocosmos. Para quienes han vivido un accidente, éste se convierte en una tragedia que destroza su vida o que plantea una serie de dilemas radicales. Así, al entrar en las condiciones del microcosmos se van abriendo a las constantes del macrocosmos social”.

La escena: un joven adicto, Enno, camina por la calle y se atraviesa, de forma distraída, impulsiva, en el curso de la camioneta de Heiko, político de izquierda y candidato a alcalde. El muchacho va a quedar inválido, mientras que la vida de su madre, Nele Siebold, enfermera, soltera, va a dar un giro: “Ella es una trabajadora exhaustiva a la que apenas le alcanza para sobrevivir en el día a día. El accidente cambia las posibilidades de su vida porque ahora tendrá que hacerse cargo del hijo que, además, ya tenía un tremendo problema: la drogadicción”, precisa Tavira, quien hizo la traducción de la obra junto a Stefanie Weiss.



Foto: 25 producción, Hector Ortega

Los medios de comunicación —continúa— dicen que Heiko no tiene la culpa e invierten la situación: gracias a que el político se detuvo a tiempo, la vida del joven se salvó, a pesar de que no podrá volver a moverse. Después de 15 días de haber desaparecido del ojo público, afirma el director, recae una crisis ética sobre Heiko, quien se presenta ante la familia del joven. “Culpable o inocente, uno es responsable de un accidente así”.

En esta escena entra un nuevo personaje: Jerome, primo-hermano de la víctima, que toma el papel de intermediario en el conflicto. “Jerome tiene otra visión, pertenece a una generación indignada que aprovecha la coyuntura para manifestar todas sus inconformidades, su indignación y su rabia. Pero también es alguien que habita las redes sociales y que, a partir de ese nuevo fenómeno que representan, cambia el sentido de lo que en cualquier caso todos buscamos”.

Develar lo que en verdad pasó, determinar si Heiko es culpable o inocente, se vuelve complicado, puesto que él causó el accidente, aunque el informe policial intente salvarlo. Para él, al tratarse de un candidato en elecciones, empieza el festín político y el escándalo. “Se trata de la proliferación de las fake news, de la era de la posverdad, de las afirmaciones que, con mucho escapan a la insatisfacción en la que nos dejan los informes policíacos amañados por las palancas, como es el caso que vivimos todos los días en México”, abunda.

Para el también dramaturgo, actor y ensayista, “Furor” es una obra inmersa en el presente, “escrita en este momento de nuestra actualidad, ubicada por sus autores en una crisis claramente reconocible en la sociedad alemana, pero que reúne una serie de rasgos no circunscritos a lo local, sino al mundo contemporáneo en cualquier sociedad y, en particular, en aquella que habita las grandes ciudades industriales”.

Los rasgos de esta crisis civilizatoria también son identificables en la realidad mexicana, dice: “La traslación de la obra hacia la realidad y el interés de los que sucede en la sociedad mexicana es puntual. La obra insiste en los rasgos universales de la sociedad actual y de la crisis de esta civilización”.

Son los puntos más serios de la crisis en el mundo y, “de modo muy concreto, en México”. Un ejemplo poderoso y elocuente, detalla Tavira, del llamado teatro de ideas porque, a partir del accidente, se plantea un debate enérgico. “Algo está mal en el mundo, algo no marcha, algo no funciona. El proyecto está agotado, la modernidad no funciona, el capitalismo es un fracaso. ¿Qué se hace? Y, entonces, vienen las grandes tentaciones del debate: ¿dirigirse al discurso autoritario, intolerante, donde cualquiera que muestra su desacuerdo va a ser acusado desde el poder? Lo que vemos es la pérdida del proyecto humano para entrar en la dimensión de la inhumanidad como sistema. ¿Hay esperanzas o no la hay? La sociedad no es justa, pero hay aproximaciones que se dan en la democracia. Al reverso, existe una sociedad exhausta, cansada de no sentirse representada por los políticos; cansada de la conversión de la democracia en el usufructo de los partidos. La decisión es, entonces, entre el discurso del odio, la tentación de la abolición —fin, se acabó, no hay más— o la apuesta por el ejercicio democrático, aunque resulte imperfecto”, concluye.

En escena actúan Stefanie Weiss, Rodrigo Virago y Juan Carlos Vives. Las funciones son a las 20:00 horas el jueves y viernes; a las 19:00 horas, el sábado, y a las 18:00 horas, el domingo.

melc