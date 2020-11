En la Ciudad de México, según las autoridades, estamos ante un inminente cambio de color de semáforo, de naranja a rojo; el registro de saturación de hospitales Covid-19 en el Valle de México así lo confirman. Y, en medio de esta preocupante realidad, fotoperiodistas de EL UNIVERSAL documentan marchas de grandes proporciones y sin sana distancia, así como las visitas a la Basílica de Guadalupe previo al 12 de diciembre, fecha en que permanecerá cerrada.

Otras imágenes muestran los efectos de la pandemia en la época decembrina, como la crisis que enfrentan los piñateros del municipio de Temoaya en el Estado de México, o cómo el turismo en Oaxaca ayuda a la recuperación de Monte Albán, zona arqueológica que permaneció cerrada por ocho meses; en su primer día de reapertura agotó entradas.

Estas son las historias detrás de las mejores fotos de la semana del EL UNIVERSAL.

Estandartes religiosos de FRENAAA, de Hugo García - 21 de noviembre



Foto: Hugo García/ EL UNIVERSAL

Fuimos a la marcha del Frente Nacional Anti AMLO, que partió del Monumento a la Revolución rumbo al Ángel de la Independencia. Me llamó la atención el contexto religioso. Las imágenes religiosas durante la marcha las relaciono con la iconografía de la independencia. ¿Cuál es el fin en este caso? Quizá doblegar la mentalidad y atraer a más gente que se identifique con los valores religiosos. Además, pese al contexto pandémico, me sorprendió la multitud, parecía que a muchos no les importaba seguir las medidas sanitarias, aunque muchos sí traían cubrebocas había gente que lo llevaba mal puesto o de plano no traía. Los estandartes no eran lo único religioso, también había gente con cruces muy grandes.

Es interesante que se contextualice una marcha política con la religión, aunque no es la primera vez que ocurre. Calcularon entre 6 y 9 mil personas asistentes, según la Secretaría de Seguridad. Había de todo, desde niños hasta adultos mayores.

Peticiones a la Virgen, en pandemia, de Carlos Mejía - 22 de noviembre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Ante el incremento de hospitalizaciones en la Ciudad de México y para evitar aglomeraciones, las autoridades eclesiásticas y capitalinas, decidieron mantener cerrada la Basílica de Guadalupe los días 11, 12 y 13 de diciembre. Fuimos a las inmediaciones del lugar y nos encontramos con esta chica, es colombiana, trabaja en México. Ella considera que es una buena medida que cierren la Basílica y que den la opción de llevar tu veladora para que el personal la prenda el 12 de diciembre. Había varias veladoras, cuando se llena el espacio donde las ponen, salen empleadas que las colocan en una caja para liberar espacio. Puedes llevar tu veladora o comprarla ahí mismo y en un papelito escribes tu petición. Sí había gente, pero no tanta, muchos no saben que pueden recurrir a esta alternativa.

Mariachis en Revolución, de Diego Simón Sánchez - 22 de noviembre



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

En el Día del Músico se juntaron un par de colectivos de mariachis para tocar canciones en el Monumento a la Revolución. La tradición es que en Garibaldi se reúnen para cantarle las mañanitas a Santa Cecilia, la santa patrona de los músicos, pero este año se movieron para el Monumento porque cerraron Garibaldi. La iniciativa también se llamó “Salven al mariachi”, con la que buscaban promover su trabajo. La gente se empezó a congregar, la idea era hacer un flashmob, que los mariachis actuaran de sorpresa, pero cuando se empezaron a congregar fue inevitable que los policías les preguntaran que qué iban hacer. Al final, las autoridades les pidieron que fueran breves para evitar que la gente se juntara.

Códigos QR, de Berenice Fregoso - 22 de noviembre



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Iba a implementarse el uso de los códigos QR, así que un día antes me mandaron a realizar aspectos sobre cómo los negocios usan ya esta tecnología. Se ve que sí lo están implementando, pero son pocos los ciudadanos que se registran con el código. La hostess pidió que hicieran el proceso y cuando le dije a los chavos si les podía hacer una foto, bromearon sobre si a fuerzas se iba a publicar la imagen y pues al final sí, fue de portada. Ese día se informó que la Agencia Digital de Innovación Pública indicó que 92 mil 253 establecimientos se han registrado al programa y un millón 648 mil 251 personas han hecho check-in en los negocios.

Entre nochebuenas y cubrebocas, de Diego Simón Sánchez - 23 de noviembre



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Tomé la imagen en la tarde, mientras buscaba las Nochebuenas que pusieron en Reforma. Me di una vuelta buscando una foto que representara este año, con gente caminando con sus cubrebocas y caretas. Me puse en medio del camellón para tener esa perspectiva de la hilera de todas las flores. La gente con cubrebocas y las flores dan esta imagen de la nueva normalidad en la recta final del año.

Crisis para piñateros, de Jorge Alvarado - 23 de noviembre



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

Conocía al señor que aparece en la fotografía desde hace años porque hice un reportaje sobre él. Lleva 25 años haciendo piñatas en el municipio de Temoaya. Ahorita, con la pandemia, he estado buscando a gente que ya había ubicado con anterioridad para ver cómo les va ahora. He tratado de buscar historias de artesanos que están siendo afectados, como todos, pero me interesan sus historias en el contexto de estas temporadas fuertes para la vente, quería ver cómo les está yendo. Me comentó que empieza desde marzo a elaborar piñatas. En años pasados había hecho alrededor de 500 piñatas gigantes y además de las chiquitas, pero este año no ha vendido ni una gigante y sólo unas 50 chicas.

Solía vender a clientes pedidos de 200 piñatas, pero este año ya van dos que le dijeron que “mejor lo buscan después”. Él también tiene una talachera y mientras no tiene nada que hacer se pone a forrar las piñatas. En esa comunidad él no es el único piñatero, sin embargo, ahora no ha visto más de tres familias haciendo piñatas. Es una época difícil. Su taller es su misma casa y otro local, en años pasados lo tenía lleno, esta vez no. Está un poco preocupado por la baja de ventas.

Regreso a Monte Albán, de Edwin Hernández - 24 de noviembre



Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

La imagen es de la reapertura de la Zona Arqueológica de Monte Albán. Cerró 8 meses y fui a tomar fotos de los turistas ahora que regresaron. El guardia de seguridad me dijo que a las 10 abrían y que, para entonces, a esa hora, ya se había llenado el cupo 400 personas, usualmente iban 1,200 personas. Los boletos se agotaron. Esa familia es de Guadalajara, me dijeron que habían ido a vacacionar a Oaxaca y su mayor anhelo era conocer Monte Albán. Se enteraron por las noticias de que iba a abrir y dijeron “pues mañana a primera hora estamos allá” y tuvieron suerte porque mucha gente se tuvo que regresar. Cuando me vieron me dijeron “¿Oye si nos tomas una foto?”. Se las tomé con el celular y ya después les dije que si les podía tomar una foto por el periódico y accedieron.

Mensajes de agradecimiento, de Carlos Mejía - 25 de noviembre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Según las autoridades el Hospital Rubén Leñero es uno de los más saturados por el Covid, así que fuimos a reportear la zona. En la entrada no había tanta gente, como sí hubo durante los primeros meses. Sin embargo, vimos ese letrero, es muy inusual; en nuestra experiencia en estos meses, no había visto ese tipo de carteles en los hospitales, es decir, aquellos con los que los ciudadanos agradecen al personal de salud todo su trabajo durante este tiempo. No sabemos cuándo lo pusieron, pero es bueno que permanezca y que lo respete la gente. Algunos pasaban sin notarlo, pero otros sí se detenían a leerlo, como la persona que iba pasando.

La causa en brazos, de Berenice Fregoso - 25 de noviembre



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres hubo una marcha. La chica de la foto estaba grafiteando, nada más que nunca encontré el ángulo donde se viera la lata de aerosol porque está cargando a la bebé. Me llamó la atención porque ya la había visto haciendo pintas y pensé “qué valiente que salga con la bebé a protestar sin soltarla de los brazos”.

Te das cuenta de que van mujeres de todo tipo, había un contingente de mujeres zapatistas con niños, fue una marcha plural, o sea si estaban las chicas más radicales, pero también hay chicas que van con niños, familiares de víctimas de feminicidio. Las chicas que son radicales te muestran por qué lo hacen. Esta chica yo creo que muestra su preocupación por su hija, por eso sale y se apropia de una pared o una cortina para expresarse con el aerosol. Se me hizo muy valiente y admirable, suelta muchas críticas, pero yo creo que ella llevaba en brazos el motivo de por qué hace eso.

Me acerque a la chica y le pregunté si le podía tomar foto y me dijo que sí, con la condición de que no saliera el rostro de su hija. Me hubiera encantado que saliera el aerosol, pero siguiendo esta instrucción fue la imagen que logré y estoy satisfecha porque fue consensuada. Siempre se dice que trabajamos sin pedir permiso y no siempre es así, creo que se debe buscar una nueva forma de trabajo, sobre todo cuando hay niños.

