"¿Feminismo?, ¡eso qué!", una novela gráfica para adolescentes poderosas

Ni son todas las que están, ni están todas las que son, pero en “¿Feminismo?, ¡eso qué!”, la ilustradora Valeria Gallo incluye a cerca de 20 mujeres: escritoras, artistas, activistas, feministas, creadoras, voces poderosas como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Jane Austen, Madame B.B, Louise Bourgeois, Sor Juana Inés de la Cruz, Malala, Betty Friedan, para mostrarle a una jovencita qué es necesario seguir hablando de feminismo, aunque tenga bien claros sus derechos y oportunidades son iguales a los de los chicos.

En esta novela gráfica que es publicada por Nube de tinta, la autora de otros libros como “En sus zapatos” y “Nunca es demasiado circo” que también ha ilustrado más de 40 libros de distintos autores, propone un acercamiento al feminismo y a mujeres, feministas o activistas, que han sido parte esencial del movimiento.



Foto: Valeria Gallo

“No forzosamente son las más importantes feministas las que están en esta novela gráfica. En realidad, elegí a estas escritoras por lo que el personaje de Camila iba necesitando en la historia”, señala Gallo, quien dice que la propuesta de esta historia es dar cuenta del paso de la adolescencia de una jovencita que entiende que el feminismo va más allá de lo individual, que entiende que el feminismo es una ideología que parte de la colectividad, no de la individualidad.

Lee también: “No van a volverse ricos porque lean un chingo, compañeros”: Paco Ignacio Taibo II, a habitantes de Neza

“Mi pretensión con el libro es dar un contexto, dar ciertas bases, por eso al final viene un glosario con algunos términos que podrían ser importantes y ya, pero en ningún momento quisiera que parezca que quiero aleccionar a las chicas a las que me dirijo, porque más bien ellas me están aleccionando a mí”, afirma la ilustradora y diseñadora, que en este libro también lleva a Camila a dialogar con Hipatia de Alejandría, Alexandra Kollontai, Kate Millet, Harriet Taylor Mill, Christine de Pizan, Sojourner Truth, Shulamith Firestone y Emma Goldman.

La propuesta de esta novela gráfica es que estas mujeres establezcan un diálogo con la protagonista y canalizan sus dudas y necesidades de entender, al tiempo que se siguen hablando de feminismo. Es una obra que se dirige a preadolescentes y adolescentes, están en la secundaria o cursando el sexto de primaria, que ya tienen esta intuición de que algo no estaba bien y de que hay que decirlo.

“Me interesan las chavas que ya saben decir ‘no’, que ya saben poner límites, pero que no saben bien qué pasó antes, que no saben cuál es el contexto histórico, cuál es el origen de estos movimientos feministas, cómo se empezaron a gestar”, dice Valeria Gallo, la ilustradora que ha participado en exposiciones colectivas e individuales en México, Colombia y España, y que da clases de narrativa gráfica e ilustración en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM.



Foto: Valeria Gallo

Gallo ve con gran ánimo cómo en las marchas del 8 de marzo cada vez hay más chavas más jóvenes saliendo a las calles y exigiendo, “a mí eso me una gran esperanza y me emociona mucho que ya saben decir cosas que nosotras no sabíamos en los 80, que nos teníamos que quedar calladas, que nos moríamos de miedo. Claro que falta mucho por andar, claro que en nuestro país y en otros países todavía falta muchísimo trabajo, pero creo que estas generaciones nuevas están pero bien, pero bien poderosas, yo las admiro muchísimo y con mi libro yo no pretendo aleccionarlas, es lo menos que pretendo, yo más bien quisiera como dar un recorrido por algunas, porque no cupieron todas, algunas de las pensadoras, algunas de las escritoras, teóricas, activistas del feminismo”.

Lee también: Muere Enrique Florescano, el historiador del México mesoamericano

La novela parte de su certeza de debe pasarle mucho a las jóvenes que ya tiene una conciencia de igualdad, que las llaman feministas, pero sienten que no saben de dónde viene el feminismos y qué mujeres han aportado al movimiento, “quiero, acaso, que tengan ciertas herramientas en cuanto a términos, que tengan algunos recursos de saber cosas de personajes importantes dentro de la historia del feminismo, de autoras que abrieron brecha, que hicieron cosas, que dijeron cosas que ahora a ellas les son significativas pero que no sabían de dónde venían”.

Y es que Camila, la protagonista, es una joven a quien la sola palabra “feminismo” le da mucha flojera, y aunque se sabe con los mismos derechos y oportunidades que los chicos, no cree que haya necesidad de seguir hablando del tema. Un día, sin embargo, llegan a su vida varias amigas que le ayudarán a tomar consciencia de toda la lucha detrás de los derechos que las mujeres han ganado, y de lo mucho que falta todavía por pelear.

“Al inicio Camila dice: ‘yo sé que yo puedo hacer lo que yo quiera, aunque no sea hombre’, y aún así en su primera charla con estas mujeres, que es con Simone de Beauvoir, Simone le dice: ‘el feminismo se trata de pensar en colectivo, no en individual, no importa si tú no tienes problemas con los hombres, no importa si tú no eres víctima del patriarcado, somos un colectivo’, porque el feminismo es ‘somos’, no ‘soy’. Y creo que esa es la curva de aprendizaje más importante de Camila, del personaje”, concluye Valeria Gallo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc