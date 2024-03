En su versión impresa, Confabulario presenta una entrevista con la escritora mexicana, Bárbara Jacobs, por su nuevo libro "De un reencuentro insospechado en adelante", una obra intimista que combina crónica y ensayo, donde la autora narra su historia de amor con su difunto esposo, el pintor Vicente Rojo. El libro está acompañado de dibujos inéditos de Vicente. Fruto literario del duelo y la aflicción,

"La verdad es que yo quería correr detrás de Vicente. Y dije, cómo no lo voy a hacer, cómo no me voy a atrever a hacerlo", revela Jacobs en entrevista, quien habla también de su relación con Augusto Monterroso, su primer marido, y la esposa anterior de Vicente, a quien Jacobs llamaba Albita; un círculo de amigos. Tras enviudar ambos, tanto Bárbara como Vicente --con escasos meses de diferencia--, la novelista entró en depresión. Visitada por Rojo en el hospital, nació el amor y la intimidad.

El libro es un reencuentro insospechado en más de una manera: Jacobs dialoga en ciertos momentos con su niña interior, recuerda las preguntas que desde entonces la perseguían, esa inquietud que terminó por formar su ánimo literario, la exquisita sensibilidad que a lo largo de los ensayos podemos ver reflejada. Esa niña encontró un eco en Vicente, de quien Jacobs nos obsequia muchos instantes de una infinita jovialidad, de una alegría que se desvelaba con timidez y sólo para sus seres amados. Momento emblemático, por ejemplo, en el ensayo “Tiempo grabado”, texto escrito en 2012, donde Jacobs recuerda una repentina danza hecha por Vicente bajo la lluvia, con paraguas en mano.

Este libro, pues, es una mirada a la intimidad creativa de la pareja, al humor compartido, y, al mismo tiempo, rescata los contrastes sobre ese universo enarbolado entre ambos. Hay retratos de la escritora en su estudio.

