En "El vencedor vencido", el compositor Federico Ibarra y el escritor Enrique Serna exploran el fracaso a partir de la expedición que en 1524 hizo Hernán Cortés a la selva hondureña. Pieza en la que Ibarra y Serna trabajaron desde hace tres años y que se estrenará en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes e Iván López Reynoso como director concertador. "Al principio fueron las pláticas con relación al tema y como debía abordarse éste o qué queríamos decir. Nos pusimos de acuerdo en cuanto a personajes y la situación que se quería abordar dentro de la ópera", explica Ibarra, en entrevista.

Hay tres personajes principales, continúa: Cortés, Cuauhtémoc y la Malinche. "El problema fue que esta aventura de Cortés no es del dominio público ni es una de las aventuras en las que Cortés corrió con mayor fortuna, lo cual nos ayuda a profundizar en el porqué de los personajes, el porqué de sus actitudes y el porqué de esta aventura fatídica". Fue, en otras palabras, un error que no pudo remediar. Su objetivo era tomar medidas contra el capitán Cristóbal de Olid por haberlo traicionado —en las "Cartas de relación", del propio conquistador, y la "Historia verdadera de la conquista de Nueva España", de Bernal Díaz del Castillo, hay registro de dicha expedición—: "Él organiza esta ida a las Hibueras, que es la actual Honduras, con un ejército que en un principio fue de cinco mil personas, por supuesto que la inmensa mayoría eran los naturales y después de años el regreso lo hizo con trescientas gentes. Esto habla por sí mismo de una aventura que no resultó para nada bien", abunda Ibarra.

"El fracaso está dentro del título: es el vencimiento que tiene Cortés de su propio ego al fracasar dentro de esta expedición, el fracaso Cuauhtémoc al verse agredido y ser asesinado. Se trata de la derrota de todos los personajes".

La primera semilla de esta ópera se dio en 1992, cuando se conmemoraron los 500 años del descubrimiento de América. "Yo siempre había tenido interés en hacer algo sobre México y no había encontrado un libretista adecuado hasta que tuve esta feliz coincidencia con Enrique Serna que, de alguna manera, también estaba trabajando este mismo material".

Una de las preguntas más importantes que le plantea la obra al espectador tiene que ver, dice Ibarra, con "el porqué de nuestras raíces y por qué somos de tal o cual manera los mexicanos; allí están los ejemplos de las actitudes o del comportamiento de Cortés, Cuauhtémoc y la Malinche. Es algo que está relacionado directamente con nosotros. Uno se podría preguntar por qué, después de haber tomado la gran Tenochtitlan, Cortés se metió en una aventura de este tipo. ¿Cuál fue su intención? ¿Por qué abandonó la capital de la Nueva España para ir por algo que nunca se imaginó? Esto mismo empieza a traer una serie de consecuencias atípicas en todos los afectos. ¿Por qué en ese viaje, por ejemplo, manda a matar a Cuauhtémoc?", se pregunta Ibarra y recalca que "El vencedor vencido" habla de los mexicanos de una forma muy cercana. "Uno de los personajes que no está como persona, pero que existe a través de toda la ópera, es el hambre".

En el terreno musical, el reto para Ibarra fue el contexto histórico, la reminiscencia de una época concreta y una música de la que poco se sabe: "No me atreví a inventar una música precortesiana. Para mí no tenía sentido". Aunque, en los puntos donde las culturas se cruzan, Ibarra utilizó la folía de España, de la que tantos compositores han hecho variaciones.

"El vencedor vencido" se estrena el 18 y 21 de abril, a las 20:00 y 17:00 horas, respectivamente. La puesta en escena es de Hernán Del Riego.