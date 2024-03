Falleció el escultor Richard Serra, quien se caracterizó por sus esculturas de grandes láminas de acero oxidado que formaban muros con formas circulares e invitaban al visitante a caminar entre ellos.

El creador estadounidense murió a los 85 años en su casa en Long Island el día de hoy. La causa de muerte fue una neumonía, dijo el abogado del artista, John Silberman, al periódico "The New York Times".

Las esculturas de Serra se exhibieron en recintos como el Museo Reina Sofía (Madrid), el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, Fundación La Caixa (Barcelona) y el Museo Guggenheim de Bilbao.

“Soy un artista que está interesado en la forma, no me interesa principalmente la creación de imágenes. Si se está interesado en la forma, hay que entender de dónde vino, cómo se desarrollo”, dijo el artista sobre su obra en una entrevista con el Museum of Modern Art, en 2012.

Serra nació en 1938 en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Para pagar sus estudios en la Universidad de Berkeley, trabajó en un acerero. Más tarde estudió pintura en la Universidad de Yale, etapa en la que laboró con el artista Josef Albers.

En 1966 tuvo su primera exposición en solitario, en la Galleria La Salita, en Roma, Italia. En 1970, tras múltiples exhibiciones en su país natal, el artista ganó la beca Guggenheim. Fue a partir de esta época que Serra empezó a trabajar sus características esculturas de acero, que se deben caminar entre ellas para tener la experiencia completa. Esta idea la tomó el artista de los jardines zen de Japón.

Foto: Vía guggenheim.