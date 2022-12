“A europeos y latinoamericanos nos une el apego a la libertad”: Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México

La Unión Europea recibió el pasado domingo la estafeta que la convierte en la Invitada de Honor de la 37 Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2023. La región integrada por 27 estados miembros, que congrega 24 lenguas oficiales y una comunidad de 447 millones de habitantes, ya ha comenzado a delinear su presencia en la más importante feria del libro de habla hispana.

Con el lema “Construyendo una unión de culturas”, pero sobre todo con base en los 12 años de experiencia y trabajo que han realizado en la FIL Guadalajara a través del Festival de Letras Europeas que organizan desde el año 2010, la Unión Europea se propone mostrar que Europa no es solamente las literaturas que más conoce el público mexicano y latinoamericano, sino la literatura de varios países, de otros rincones de la Unión Europea. La pregunta que está detrás, asegura en entrevista el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, es ¿existe una literatura europea o sí existe un mosaico de literaturas?

¿El Festival de Letras Europeas ha permitido mostrar su gran vitalidad literaria?

En las doce ediciones del Festival han participado casi 100 autores europeos de casi todos los 27 estados miembros, han mostrado la diversidad de la literatura europea, algunos autores ya con fama internacional, muchos jóvenes que incluso después ganaron fama internacional, un buen ejemplo es Mircea Cărtărescu, el Premio FIL de Literaturas en Lenguas Romances de este año que fue invitado a la Feria en el marco del Festival hace ya algunos años.

¿La propuesta que traerán a la FIL Guadalajara en 2023 es para tender puentes?

Obviamente no queremos quedarnos entre europeos, sino al contrario, abrirnos al mundo, y en especial al mundo latinoamericano con el cual siempre ha habido mucha hermandad, mucha correspondencia, un diálogo muy fecundo. Primero, quizás, de autores latinoamericanos que migraban hacia Europa, pero ahora mucho más equilibrado porque también hay una gran fascinación de autores europeos por América Latina y ese es el sentido de nuestra presencia en la FIL; y será también el sentido de la participación como Invitado de Honor que tendremos el próximo año.

¿Hay una literatura europea o es una diversidad de literaturas?

Justo estuve en un conversatorio muy interesante aquí en la FIL con varios autores latinoamericanos y uno de ellos era Leonardo Padura, estaban debatiendo si existe una literatura latinoamericana, y Padura decía, “bueno si estuviéramos hablando de Europa, pues todo el mundo está de acuerdo en que existe una literatura europea, es obvio… y a mí me llamó mucho la atención que para los latinoamericanos, porque nadie le dio la contraria, era algo obvio; pero decían que no existía una literatura latinoamericana. Yo creo que si hubieran sido autores europeos, quizás habría sido exactamente al revés, habrían dicho: “no, literatura latinoamericana claro que existe, pero la europea, a ver...”

¿Ambas son literaturas que reflejan sus realidades?

Creo que cada literatura es un espejo de esos temas de los países. La fuerza de Europa es la libertad de expresión, la libertad de las ideas que hace que puedan hablar de cualquier tema, no es así en todas las regiones del mundo, en países dictatoriales los autores tienen una libertad de expresión muy acotada, no pueden hablar de todos los temas y no pueden decir muchas cosas. En Europa sí, y en América Latina, con algunas excepciones lamentablemente, es también el caso. Y eso es lo que hay que defender, eso es también es lo que nos une a los europeos con los latinoamericanos, ese apego a la libertad de expresión y la libertad de poder hablar de lo que sea.

¿Qué les atrae de la literatura de América Latina?

La literatura latinoamericanadespierta mucho interés porque lleva a Europa a otra manera de ver la vida, es más fantástica, más rumbera, más alegre, eso les gusta mucho a los europeos, esa alegría, ese sol, pero también esa capacidad de hablar sobre las duras realidades en América Latina, que no todo es rumba y fiesta. Hay también muchas realidades sobre las cuales los autores latinoamericanos hoy en día escriben de forma magnífica.

¿Quizás la diferencia está en la fortaleza editorial?

La industria editorial en todo el mundo enfrenta los mismos retos, la evolución tan rápida de las tecnologías, las costumbres de los jóvenes en particular, la evolución de los modos de lectura y el hecho de leer o no leer. Pero además Guadalajara es la segunda feria de libros más grande del mundo; la primera es la Feria de Frankfurt, en Alemania y es la principal ventana, pero hay muchas ferias en la Unión Europea y todo eso estará aquí.