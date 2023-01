Espacios teatrales hacen mutis ante falta de dinero

El 19 de enero, los dramaturgos Jaime Chabaud y Hugo Wirth, y el actor José Sefami, quienes hacen posible la gestión de la revista, editorial y librería Paso de Gato, uno de los pocos proyectos de primer nivel especializados en teatro en México, anunciaron una serie de cambios que van desde el relevo que Wirth hará de Chabaud en la dirección y la desaparición de la revista en formato impreso, hasta el ofrecimiento de trabajos editoriales (maquetado, corrección de estilo y demás) para poder sobrevivir ante la política cultural actual.

El anuncio puede leerse como un golpe simbólico para el gremio teatral: uno de los principales proyectos que hay en México anunció que atraviesa una crisis. Un proyecto que, a pesar de haber ganado siete premios nacionales e internacionales, como el Nacional de Periodismo de la Fundación José Pagés Llergo en 2005 y el del Festival Internacional de Teatro de Los Ángeles (FITLA) en 2007, padeció el recorte del 90 % que en la administración federal se aplicó a la publicidad.

En sus mejores años, Paso de Gato generó 23 empleos directos y 43 indirectos; hoy sólo hay seis personas dentro del barco. El día del anuncio, desde el escenario del Foro Shakespeare, donde se llevó a cabo la rueda de prensa, Chabaud, fundador del proyecto, dijo que no eran tiempos sencillos para los proyectos culturales hechos por la sociedad civil.

Leer también: Alberto Dallal, más de medio siglo dedicado a la literatura, el periodismo y la crítica

Patricia Chavero, investigadora de artes escénicas y docente en gestión cultural, señala en entrevista que aún no existe un censo específico de cuántos recintos y proyectos teatrales han cerrado en el transcurso de esta administración (los indicadores del sistema de información cultural contienen datos anteriores a 2018), y que hacer ese listado es una tarea ardua que podría llevar años.

“Son pocas las agrupaciones que tienen una vida mayor a cuatro años. Si en otros sectores se dice que, de cada negocio que inicia, siete van a cerrar, en el área cultural se supondría que, de cada 20 proyectos, sobrevivirán dos”, afirma la investigadora Patricia Chavero.

No hay una cifra exacta, entonces, pero sí nombres de un puñado de recintos, a lo largo del territorio nacional, que no lograron sobrevivir en los últimos años: dos espacios dedicados a la comedia en Yucatán, el teatro bar RIA y el Teatro Yucatán; en la Ciudad de México fueron Carretera 45 y Apeirón Teatro; Telón de Arena y El Ático de la Kerrus, en Ciudad Juárez. Pero los recintos que se suman son muchos más: ISEM, Epicentro, Arcadia, Círculo de Tiza, Microteatro, El Espacio Cultural del Barrio, Versalles, La Grilla Teatrería -Theatrón.

Chavero recuerda cómo, desde el día uno en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo cambios trascendentes en la gestión cultural del país. El primero de ellos fue, cuenta, la desaparición del mecanismo que permitía que los proyectos culturales recibieran dinero del Legislativo. Con la bandera de erradicar la corrupción, se eliminó un modelo en el que la Cámara de Diputados recibía proyectos y los etiquetaba. El argumento para la desaparición fue que los diputados sacaban un “moche”. Sin embargo, salvo los fideicomisos, la gran apuesta del Ejecutivo, no se planteó un modelo que supliera la carencia que esa decisión provocó en las políticas culturales del país.

Para el periodista y especialista en políticas culturales Gerardo Ochoa Sandy, “el teatro no le importó desde el principio a la 4T”. Lo primero que Ochoa Sandy enlista son las menciones, irrelevantes, en el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 (7 de marzo de 2020).

“Los indicadores que se reportaron entonces no eran promisorios, pero tampoco se propuso un plan de trabajo. A pesar de la existencia de 678 teatros en 208 municipios, el equivalente a (donde habita) casi la mitad de la población, el 67% de los mexicanos no ha asistido a una obra de teatro. Era el momento de cambiar el rumbo. No obstante, la Secretaría de Cultura no contempló el teatro dentro de su objetivo prioritario 5, dándole un estatus de empresa creativa, capaz de crear ecosistemas a través del emprendimiento cultural, desdén que se extendió a las restantes industrias culturales. Es cierto que en El poder de la cultura, documento del 19 de junio de 2018, se hizo una mención, e incluso se prometieron estrategias de inversión, mecenazgos y estímulos fiscales. Era sólo retórica. Para el programa sectorial, la promesa desapareció”, declara el especialista Ochoa Sandy.

Un ejemplo concreto es el del Centro Cultural Carretera 45, ubicado en La Obrera, un recinto teatrales muy conocido en Ciudad de México, que cerró su espacio físico, a mediados de marzo del año pasado.

En dos ocasiones, después de la salida de Antonio Zúñiga como director y con el actor Christian Cortés al frente, se compitió en la convocatoria de México en Escena; Carretera 45 no ganó, pero hubo un descubrimiento muy importante para ellos: la iniciativa privada era la opción más viable para sostener un proyecto de la sociedad civil.

“Yo lo viví en carne propia. Es terrible verse en la necesidad de cerrar un recinto. Es frustrante que el tiempo invertido y la labor realizada se pierdan por no encontrar los mecanismos gubernamentales y las vías para que los apoyos sean más accesibles, que tengan menos trabas y estén supeditados a tantos y tantos lineamientos, como sucede con los premios”, dice Cortés.

Para Arturo Torres, fundador de la escuela de teatro Instituto Superior de Especialidades de Monterrey (ISEM) en Nuevo León, que cerró en el primer semestre de 2020, es importante que los creadores aprendan a mejorar la gestión de sus proyectos y capitalizarlos. Sin embargo, este marco de responsabilidad es puesto en duda por el residente del International Writing Program y Premio Nacional de Dramaturgia, Xavier Villanova, quien cita la Pirámide de Maslow, una teoría o modelo que establece cómo ciertas necesidades humanas deben cumplirse cabalmente (alimentación, servicios básicos) antes que el ocio. Para Villanova, a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, Argentina, los mexicanos no hemos logrado que el teatro y el psicoanálisis o, en otras palabras, las plataformas de la introspección, formen parte de nuestra canasta básica, y en eso el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad.

“No es que la administración de Andrés Manuel López Obrador esté matando al arte, solamente le añadió un clavo al ataúd al humillarlo, al hablar peyorativamente de él, al poner a la sociedad civil, que son nuestros clientes, en contra de los creadores del arte, de la cultura, de la ciencia y llamarnos fifís y generar esta división que hace que, si de por sí no existen las capacidades ni los medios para que la gente pueda disfrutar del tiempo libre, además de eso hay una desconfianza hacia nuestro quehacer. Se nos ve como burgueses, mantenidos, que casi casi le estamos quitando algo o estamos en contra de que la gente obtenga sus apoyos, sus ayudas. Como si apoyar al arte significara dejar de apoyar a las personas de la tercera edad”, afirma Xavier Villanova.

Se crea la falacia, explica el dramaturgo, de que los artistas están destruyendo México cuando, en realidad, están construyendo el país desde su propio bolsillo.

“Si no han cerrado más teatros es porque no los hemos dejado morir. Lo que sí puedo decir es que se ha vuelto indignante hacer arte en el país. No sólo no se reconoce el trabajo de fondeo del arte, sino que se le vuelve un enemigo del pueblo. Hay creadores que tiran la toalla porque están cansados de fondear por sí mismos y además verse estigmatizados”, agregó el Premio Nacional de Dramaturgia.

Para concluir, Ochoa Sandy afirma que, por una parte, se limita la apertura o se propicia el cierre de los teatros de las generaciones emergentes o consolidadas; por la otra, acerca del destino de aquellos 678 teatros con los que inició el sexenio, no existen reportes y con seguridad están siendo subutilizados, se les da otros usos o fueron cerrados.

“La indolencia intenta disimularse con las convocatorias dirigidas a los artistas de las entidades, para lo cual se destina apenas el 5.2% del presupuesto del Centro Cultural Los Pinos. Lo cual nos conduce al absurdo. Para las autoridades, descentralizar la cultura es traerla a la capital para que se presente en el capricho sexenal”, concluye Gerardo Ochoa Sandy.

“No es que la administración de López Obrador esté matando al arte, solamente le añadió un clavo al ataúd al humillarlo”

Xavier Villanova, dramaturgo y director

“Es frustrante que el tiempo invertido y la labor realizada se pierdan por no encontrar los mecanismos gubernamentales“

Christian Cortés, director de carretera 45

El último número de PASO DE GATO

Salvo que la revista se recupere en el futuro, esta será su última edición impresa

-Hace 22 años se publicó el primer número de la revista.

-Su librería abrió en 2016 y está en el Foro Shakespeare.

-La publicación ganó siete premios nacionales e internacionales.

-La RAE invitó a Paso de Gato al proyecto Corpus del Español del Siglo XXI.



Foto: Paso de Gato