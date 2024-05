El historiador Enrique Krauze, en un mensaje a través de video, llama a los jóvenes mexicanos a salir “a votar con conciencia” el próximo 2 de junio, los llama a ejercer su voto “por un país de leyes, un país de instituciones, un país sin mentiras. Un país sin odio. ¿Es mucho pedir? No, no es mucho pedir. Pero una cosa es clara, si ese futuro que merecen ustedes ha de llegar, México no debe ser la propiedad de un solo hombre, ni de un solo partido”.

En el video, de casi 6 minutos que ha publicado esta mañana “Letras Libres”, la revista que dirige, a través de sus redes sociales, el intelectual mexicano dirige su mensaje a los jóvenes que van a votar por primera o segunda vez . “No dejen su futuro a la suerte, ni lo dejen en otras manos. Su futuro está en el voto, porque el voto es el instrumento primero y fundamental para orientar, vigilar, limitar, sancionar, castigar al poder”.

En su llamado se remite a su juventud y a su participación en el Movimiento Estudiantil del 68 y a la matanza del 10 de junio, les dice que gracias a esa experiencia atesoró el valor de la libertad “y comprendí algo que la terrible historia del siglo XX había probado con creces. Me refiero al gigantesco daño que causa el poder absoluto en manos de una sola persona”.

Enrique Krauze menciona, que alcanzar la democracia, a partir del año 2000, tomó muchos años y muchas vidas, que desde el arranque de este milenio se cuenta con un Instituto Electoral independiente en el que los ciudadanos, y no el gobierno, contaban, los votos; por primera vez hay un Instituto de Transparencia “al que podríamos acudir para identificar a los funcionarios corruptos”; por primera vez la Suprema Corte de Justicia fue autónoma; por primera vez “gozábamos de una libertad desconocida para mi generación”.

Y les recuerda a los jóvenes que los gobiernos de este siglo ciertamente no fueron buenos, que cometieron muchos errores, “pero para castigarlos hemos contado con la democracia, que si bien no es garantía de un buen gobierno, es el mejor mecanismo que ha inventado la humanidad para limitar el poder y llamarlo a cuentas. Por eso, gracias a la democracia, la ciudadanía, castigó al PRI, castigo al PAN, castigo de nuevo el PRI, y ahora debe emitir su veredicto sobre Morena”.

El intelectual mexicano les señala que nuestra democracia tiene su misma edad y que igual que ellos nuestra democracia merece llegar al futuro, ¿pero qué futuro”, se pregunta, y responde: un país que podamos volver a recorrer sin miedo al crimen, al secuestro, la extorsión, el robo.

“Un país en el que vuelva a funcionar el sistema de salud, las campañas de vacunación, el abasto de medicinas, los tratamientos contra el cáncer. Un país que acabe con la pobreza y reconozca el trabajo honesto. Un país cuyo gobierno cuide el aire que respiramos y el medio natural que nos rodea. Un país cuyos libros de texto sirven al saber científico y humanístico, no al adoctrinamiento. Un país en el que se respeten las diferencias de opinión. Un país de leyes. Un país de instituciones. Un país sin mentiras. Un país sin odio”.

Agrega que tras medio siglo de estudiar la historia de México ha comprobado que los breves periodos de libertad y democracia de la vida independiente mexicana, la época de Benito Juárez y la breve presidencia de Francisco y Madero, fueron ahogados por la soberbia de los caudillos y la ambición de los presidentes que gobernaban al país como si fueran monarcas, eligiendo a su sucesor, “creían que el país era suyo, pero el país no era suyo. El país era y es de todos”.

E insiste en llamarlos al voto, pues asegura, sin voto no hay democracia, sin democracia no hay libertad. Sin voto ni libertad ni democracia no hay en México.

“He invocado el nombre de México. México es nuestra casa común. México es nuestro hogar. Votar a conciencia es votar por México. Voten a conciencia. Voten. Es por México”, concluye Enrique Krauze en su mensaje.

Un mensaje de @EnriqueKrauze a los jóvenes votantes. pic.twitter.com/90c6AIwJ6y — Letras Libres (@Letras_Libres) May 23, 2024