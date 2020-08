“ENAH tendrá recursos indispensables para operar”

Señor Director:

En relación con la nota publicada el día de hoy (ayer) bajo el título “Piden exentar a la ENAH del recorte de 75%”, solicito en atención al Derecho de Réplica, se publiquen las siguientes precisiones a la nota del reportero Antonio Díaz:

En primer lugar, hay que aclarar que, en su origen, la disposición del recorte del 75% a las partidas de gastos de operación es aplicable a todas las dependencias del Gobierno de México, lo que incluye a la Escuela Nacional de Antropología e Historia que, como Institución de Educación Superior e investigación, le afectaría en ambas funciones.

No obstante, sobre el particular, le comenté al reportero de su prestigiado medio de comunicación que el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, había expresado públicamente el compromiso de que dicho recorte no aplicará a esta institución educativa, la cual contará con los recursos indispensables para su operación.

Agradezco de antemano la atención que brinde a la presente.

Dr. Hilario Topete

Director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

Respuesta del reportero:

A lo largo de la entrevista, cuya grabación conservo, el antropólogo Hilario Topete habló de las implicaciones por el recorte en la ENAH, incluso, como se lee en la nota, señaló que por el momento no cuentan para viáticos y expresó su preocupación por la falta de recursos para la compra de materiales: “Ahorita no hay para viáticos, nada que nos permita salir y nosotros somos trabajadores de campo o de laboratorio, si no existen estos insumos llegará el momento en que el arsenal de datos empíricos se agote y eso golpeará definitivamente la producción de conocimiento”.

También afirmó que no conocía el verdadero presupuesto de la escuela, por lo que dijo desconocer sobre qué cifra operaría el recorte del 75%.