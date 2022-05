En Rusia venden obras de arte para financiar la guerra

Rusia abrió un nuevo sitio web, "Art For Victory" destinado a la venta de obras de arte para patrocinar la guerra en Ucrania, pues la economía de la región se ha visto vulnerada por la imposición de sanciones al rublo, moneda rusa, por lo que las ventas se llevan a cabo mediante el uso de criptomonedas. Pero esto no es lo que más ha sorprendido sino que aseguran que entre las pinturas se encuentra un Kandinsky falsificado.

El sitio web, donde se comparten las obras que están disponibles, se ofrece información muy escasa acerca de quien lidera el proyecto Pero el sitio no sólo ofrece obras de arte, sino que promociona incluidas imágenes de escudos de armas de ciudades ucranianas, como Odesa y Donetsk, unas de las regiones más afectadas por el bombardeo de la invasiones rusas. Sin embargo, notifican que, hasta la fecha, ningún visitante de la página ha preguntado acerca de estos productos, ni hecho una oferta, informa "The Art NewsPaper".

¿Rusia comercializa pinturas falsas?

Dentro de la galería de "Art For Victory se ofrece la pintura "Murnau. House on the Hill" (1910), atribuida a Wassily Kandinsky. La pintura ha sido valuada por el sitio por más de 8 y 10 millones de euros. Si bien, la obra cuenta con notificados de autenticidad, emitidos por el Departamento de Pericia de la Galería Tretyakov. En 2008, se descubrió que este departamento gestó 96 certificados a pinturas falsas.

Otro de las grandes trabas, reveló un portavoz de la casa de subastas Sotheby's es que este tipo de obras no pueden comercializarse sin antes haber sido inspeccionadas para cerciorarse de su autenticidad, por lo que es obligatorio poder tener un acercamiento vivencial con la obra.

melc