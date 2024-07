Dice Fernanda Melchor que en Orfandad (Random House), Karina Sosa “nos ofrece un testimonio a la vez doloroso y privilegiado de uno de los movimientos sociales que han delineado el rostro del México contemporáneo”. Lo que ha hecho la escritora y editora nacida en Oaxaca, en su nueva novela, es delinear un mapa de Oaxaca, y al hacerlo dio cuenta de la belleza y nobleza de su ciudad, pero también de la desigualdad, la pobreza, las luchas, la violencia, la muerte y el abuso de poder, teniendo como punto de origen la lucha popular que estalló en Oaxaca en junio de 2006, la cual fue liderada por el padre de Karina —la protagonista de esta historia—: Flavio Sosa.

“Este mapa parte justo de pensar en cómo se puede representar o cómo se hace una cartografía del dolor, cómo se representa en un mapa de la ciudad aquello que es injusto y aquello que nos duele y aquello que nos da esperanza; estos conceptos estaban muy presentes en mí cuando estaba escribiendo Orfandad y también quería que la ciudad a veces hablara y entonces la voz de la ciudad también está ahí. Quería hablar de cómo escuchas aquello que está pasando y cómo una adolescente está buscando quién es en medio de este caos, creo que ese es el centro de la novela más que el 2006”, asegura la autora de Caballo fantasma (Almadía, 2020).

Dice Karina Sosa que la historia que le interesaba contar es la de una joven muy joven preguntándose quién es ella en el mundo fuera de sus padres, en su ciudad que está herida, que está rota; quién es ella en este mundo, qué va a ser de su vida y cómo va a reconstruirse a partir de los golpes que ha sufrido.

“Estos golpes tan letales e inesperados y donde ella está mirándose huérfana, porque ha perdido su casa, su estructura”, asegura la narradora, quien indica que en Oaxaca y en México aún no sabemos explicar la violencia que se vive en el país justo a partir de 2006, “con la llegada de Felipe Calderón, que es una época oscura y desalentadora porque su estrategia horripilante, violenta y cruel que nos sigue lastimando y es esta guerra contra el narcotráfico, nos dejó sumidos en un hoyo de muerte y en un hoyo de desaparecidos y de violencias del que todavía no hemos podido salir”, y ella pensaba en eso mientras escribía esta novela que está entre la realidad y la ficción.

Ella quería era hablar de la sensación de saber “que estamos en un país de desigualdades y de injusticias y de desapariciones, de eso también quería hablar sin nombrarlo quizás”, apunta Karina Sosa de esta historia que habla de su padre, Flavio Sosa, de su familia y de los estigmas que cayeron sobre ellos cuando su padre luchó y acabó encarcelado.

“Quería escribir sobre Oaxaca, sobre cómo una ciudad se transforma a través de sus vivencias, de lo que le duele, de lo que no vemos, de lo que queremos ver en ella, y de pronto esta historia se fue transformando, porque se fue colando mi propia historia del 2006, de la que yo no quería escribir, dudaba mucho si era importante para alguien más que para mí”. Al final lo que quedó fue Orfandad, una novela que habla de una ciudad con muchas heridas abiertas, protestas y muchas desigualdades, aunque el PRI ya no la gobierna, y que pone en evidencia las orfandades de los mexicanos.