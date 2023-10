La Feria Internacional del Libro de Monterrey, organizada por el Instituto Tecnológico de Monterrey, dio por inaugurada este sábado su edición número 31.

El evento ha arrancado con una polémica, pues la organización canceló una actividad infantil que consistía en la lectura en voz alta de cuentos, por parte de drag queens. La FIL argumentó que tomó la decisión porque se recibieron amenazas; el colectivo LGBT+ afectado, Percha, denunció censura y discriminación. El suceso ocasionó la cancelación de participaciones de la autora de "Divergente", Veronica Roth; Alan Estrada, Marie Lu, Manu Carbajo y Dani Treviño. Sin embargo, el suceso no fue mencionado en la ceremonia de inauguración.

"A una feria el libro nos convoca la palabra, no solo la que nos es afín, sino con mayor razón aún, necesitamos escuchar aquellas que nos son distantes.

Las de las otras lenguas, de las otras culturas, las de otras formas de pensamiento diversas a la nuestra, la que nos confronta y por ello nos enriquece", declaró la presidenta de la FIL Monterrey, Carmen Junco, en el discurso de inauguración.

Del 7 al 15 de octubre, “las letras llevan al norte” y figuras como Dolores Reyes, Luisa Valenzuela, Ethel Krauze, Enrique Krauze, Eduardo Matos Moctezuma y Malva Flores (por mencionar a algunos) se reunirán en el evento que espera cerca de 300 mil visitantes, realizará 600 actividades y contará con 450 invitados. Además se entregará el Premio Nuevo León Alfonso Reyes a la escritora y periodista argentina Luisa Valenzuela.

En el marco de su 90 aniversario, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) es la invitada de honor de la FIL Monterrey.

"Sin duda la FIL ha simbolizado una de las fiestas literarias más representativas a nivel nacional e internacional, y que ha posicionado a Monterrey como una ciudad cautivada por páginas llenas de historias y que nos dejamos conquistar por las letras y las humanidades. (...) Sabemos que queda mucho trabajo por hacer en la educación y la difusión de las artes, pero estamos seguros de que, juntos, podemos lograr grandes y mejores cosas", declaró Santos Guzmán, rector de la UANL, quien celebró la colaboración de estas dos universidades norteñas.

Aspectos de la Fil Monterrey. Foto: Juan Boites/EL UNIVERSAL.

El discurso literario corrió a cargo del poeta nuevolense José Javier Villareal, que ha publicado "Seis poemas" y ha traducido a Ezra Pound.

Villareal resaltó el progreso de la región en la industria editorial y sus aportaciones en la literatura mexicana:

"Cuando llegué a Monterrey no había Feria del Libro; la ciudad era otra, no; el tiempo de la ciudad era otro. ¿Qué me enamoró? Descubrir la revista Vuelta exhibiéndose, con pinzas para la ropa, en la cerca del Tec., la librería Cosmos con sus dos pisos y su galería de autores regiomontanos, la librería universitaria en los bajos de rectoría. Un año después se inauguraría el Museo Monterrey. Hoy estas presencias descansan en mi memoria; sin embargo, hoy tenemos una nómina de escritores cuya obra acompaña y fortalece el espacio y la cultura que nos han tocado en suerte vivir".

La FIL Monterrey se llevará a cabo hasta el 15 de octubre en el centro de convenciones Cintermex. La entrada es gratuita.

