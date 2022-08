Eliminan párrafo sobre prorrateo en Criterios del SNI

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) anunció ayer en su cuenta de Twitter que el criticado párrafo sobre el prorrateo “entre el número de personas que participan en la elaboración de un artículo” había sido eliminado de los Criterios Específicos del Marco legal del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

“En atención a las observaciones de la comunidad científica y académica respecto al prorrateo entre el número de personas que participan en la elaboración de un artículo, el Consejo General del Conacyt aprobó su eliminación”, se leía en la publicación que el Consejo borró sus redes sociales. Sin embargo, la eliminación de este criterio sí se concretó.

La posibilidad de eliminar este criterio ya se había planteado en días anteriores por la directora del SNI, Liza Aceves López, en una sesión informativa y de manera extraoficial.

Leer más: “El proyecto Chapultepec cerrará 2022 al 70-75%”: Marina Nuñez Bespalova

“En caso que un artículo haya sido elaborado por más de cuatro autores el elemento se prorrateará entre el número de personas que hayan intervenido en su elaboración”, se leía en la versión anterior del documento de los Criterios específicos del Área IX, es decir la interdisciplinaria. Los aspirantes al SNI deben contar con artículos publicados para poder ingresar, estos pueden ser escritos entre varios investigadores. Sin embargo, con esta actualización el trabajo en colaboración tendría menos valor. Por esta razón la comunidad académica protestó.

“Si uno era autor de un artículo y había cuatro o menos de cuatro autores, el artículo contaba como un producto válido. Pero si el artículo tenía más de cuatro autores, se dividiría el valor entre el número de autores. Por ejemplo, si yo tengo un artículo escrito por cinco coautores, en vez de ser un producto válido sería .2 de producto válido”, explica David Romero, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador explica que los criterios tienen la función de hacer precisiones en los puntos del reglamento, sin embargo, señala que en este último no se menciona ninguna condición sobre el trabajo en equipo, por lo que no tenía sentido que se hiciera esta especificación en los Criterios. “Nos parecía exagerado, en ningún momento de la convocatoria ni el reglamento menciona algo sobre prorratear, eso fue una condición que apareció gratuitamente en los criterios”, dice el investigador.

En el tuit, Conacyt detalló que la decisión de eliminar este criterio se había tomado después de escuchar a la comunidad académica. Al respecto, Romero cree que fue bueno eliminarlo, sin embargo, considera que las autoridades “se hicieron un poquitín sordas”, pues desde un inicio no se escuchó a la comunidad ni a las comisiones evaluadoras para la realización del nuevo reglamento.

“Qué bueno que quitaron el párrafo, qué lástima que Conacyt no esté percibiendo que el problema es mayor que un párrafo. El reglamento no tuvo consulta, el proceso es precipitado y los criterios no fueron consultados. Si alguien cree que con la eliminación de este párrafo se resolvieron los problemas, pues no”, concluyó el investigador.