“El verdadero triunfo es sobre mí mismo”: Iván López Reynoso

La agenda artística 2022-2023 del director de orquesta y contratenor Iván López Reynoso —el primer mexicano que debuta en la Casa de Ópera de Zúrich, el 1º de junio, con la batuta de El pirata, de Vincenzo Bellini, para la filarmónica del recinto—, incluye fechas en el Festival de Ópera de Santa Fe, Nuevo México; el de Verano de Malta en el Fuerte San Termo y el Internacional Cervantino en Guanajuato, así como en diversos recintos de Pamplona, Badajoz, Cáceres y Madrid durante 2023.

Su otro debut reciente fue el 2 de julio en el Festival de Ópera de Santa Fe con El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, que —en palabras de López Reynoso— fue “un estreno exitoso, afortunadamente, y con una gran recepción del público. Lo describiría como una función redonda y divertida. La gente se rió constantemente y eso siempre es una buena señal para las óperas cómicas. Yo me siento satisfecho y agradecido de haber debutado en un festival de esta importancia”.

¿Qué significa para ti el debut en la Ópera de Santa Fe?

Tiene significados importantes, diversos y trascendentales para mí y mi carrera. Primero porque se trata de mi debut en Estados Unidos; es la primera vez que dirijo aquí y es emocionante, de forma particular, que sea en un festival del renombre e importancia como el de Santa Fe Ópera.

En segundo lugar, Rossini es el compositor que quizá me ha abierto las puertas más importantes a nivel internacional. Con él hice mi estreno en 2014 en Italia, así como en Sudamérica y Omán, y ahora estoy debutando aquí. Su música ha sido siempre un gozo; siento una afinidad especial con ella. En 2014, mi maestro Alberto Zedda me dijo que Rossini estaba trayendo sólo fortuna a mi carrera.

De igual forma es importante que esta invitación vino de un colega mexicano, David Lomelí, director artístico de la Ópera de Santa Fe, con quien trabajé en 2012 en mi debut en el Palacio de Bellas Artes, y que ahora tiene una importantísima presencia y trascendencia en la gestión cultural. Por ende, es un aliado, un gran amigo al que admiro y aprecio mucho.

¿Proyectabas, al inicio de tu carrera, estos debuts internacionales?

A mí me gusta pensar no tanto en sueños específicos acerca de una orquesta, un teatro o un festival, sino en cumplir el sueño de mi carrera, que es el hecho en sí de poder dirigir.

Yo nunca me he imaginado al frente de una orquesta específica o un teatro en particular. El gran regalo para mí es la oportunidad de ejercer la dirección orquestal. Mi manera de ver las aspiraciones profesionales es convertirme en el mejor músico que puedo ser en este momento. Es decir, el verdadero triunfo es sobre mí mismo.

¿Cuáles son las mayores virtudes que encuentras en El barbero de Sevilla?

Tal vez la mayor virtud de esta ópera es el nivel de maestría con el que Rossini conjuga teatro y música. El Barbero de Sevilla es una partitura excepcionalmente bella que, al mismo tiempo, tiene una línea perfecta para desarrollar el argumento teatral. Lo que todos los compositores buscan cuando escriben ópera es justo eso: que la música y el drama fluyan con elocuencia y a la par. No siempre se logra, a pesar de que es el ideal. Hay óperas cuya música puede estar mejor lograda que la historia y viceversa. En El barbero de Sevilla no es así; su gran acierto es que música y teatro son igualmente magistrales.

¿Qué ópera podría ser un ejemplo donde música y trama no se conjugan?, ¿Quizá el Orfeo, de Monteverdi?

Tal vez el Orfeo podría ser un ejemplo. Donde más se dio esto fue en el siglo XIX italiano. Hay muchas óperas del periodo conocido como bel canto, música espectacular, inspirada, profunda y atractiva, cuyas historias eran estáticas y poco resueltas a nivel dramático. Algo que, sin embargo, no pasa en El Barbero de Sevilla. Aunque en Rossini tampoco sucede esto, él encontró siempre la teatralidad en su música.

¿Y en el caso de El barbero de Sevilla, la congruencia entre drama y música no se debe a que es una adaptación de la obra teatral de Beaumarchais?

Por supuesto. Es una de esas combinaciones tan afortunadas y contadas en las que se unen dos grandes cabezas musicales y teatrales. Pasó lo mismo con Mozart y Lorenzo da Ponte, que es el libretista de Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte [Así hacen todas o La escuela de los amantes], obras conocidas como la trilogía Ponte-Mozart que fue, quizá, una de las más geniales de la historia de la ópera. Otro caso es el de Verdi con el poeta Arrigo Boito y los libretos de Otello y Falstaff , cuya fuente original de inspiración es Shakespeare.

Volviendo al tema de tu gira, ¿qué representó para ti el debut en la Ópera de Zúrich?

Es otro teatro emblemático, uno de los más importantes del mundo y con mayor tradición, impacto y relevancia. Además, la Ópera de Zúrich es una bendición para los demás teatros de ópera: todos voltean a ver lo que pasa en Zúrich y la programación de ese recinto está, digamos, bajo un reflector. Por ende, fue una experiencia emocionante en mi carrera. El resultado artístico también fue satisfactorio y de altísima calidad. Los comentarios fueron unánimemente elogiosos con las funciones. No es fácil lograr eso con la crítica especializada de Suiza.

También vas a estar como contratenor en el Cervantino, lo cual debe ser significativo porque naciste en Guanajuato

Como guanajuatense, la ilusión de volver al hogar es conmovedora. Presentar el trabajo artístico en casa siempre es importante, particularmente desde el punto de vista emocional. Estoy contento de haber recibido la invitación para los festejos del 50 aniversario del festival que ha sido, claro, un gran acompañante en mi vida. En la infancia pude ir a los eventos del Cervantino. Ahora es emocionante porque se trata de la primera vez que voy a cantar en Guanajuato. Yo he dirigido en mi tierra, pero nunca antes había cantado en ella.

AGENDA 2022-2023

El barbero de Sevilla aún tendrá funciones el 8 y el 13 de julio, así como el 1º, 6, 10, 20 y 26 de agosto en el Festival de Ópera de Santa Fe, Nuevo México.

López Reynoso dirigirá Una velada con Donizetti en el Festival de verano de Malta en el Fuerte San Termo el 18 de julio. Tendrá la batuta de la Orquesta Sinfónica de Navarra y lo acompañarán los solistas Tatiana Lisnic y Celso Albelo.

En el Festival Internacional Cervantino se podrá ver el 15 de octubre a López Reynoso como contratenor en un recital con el pianista Ángel Rodríguez. La cita es en el Templo de Marfil de Guanajuato.

El 3 y el 5 de febrero de 2023 dirigirá La bohème, de Puccini, en la Fundación Baluarte en Pamplona.

Casi tres meses después, el 27 y 28 de abril, tendrá la batuta por primera vez frente a la Orquesta de Extremadura, que interpretará piezas de compositores fundamentales tanto para España como para México: Manuel de Falla y Silvestres Revueltas, entre otros. Las presentaciones serán en Badajoz y Cáceres.

La agenda cierra con una gala el 12 de julio en compañía del tenor Javier Camarena en el Teatro Real de Madrid con la Orquesta Ciudad de Granada.

