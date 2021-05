El teatro a la pantalla, una realidad que se impone

El año pasado, en pleno confinamiento por la pandemia, las artes escénicas se enfrentaron al reto de trasladar sus creaciones al terreno digital. Una mudanza que, entonces, se creía temporal. Hoy, la convicción es que los formatos virtuales y los montajes en pantalla, son un escenario más para el quehacer escénico y por eso es preciso profesionalizarse más y mejor con herramientas tecnológicas y digitales.

A partir de esta premisa, se llevará a cabo el sexto Encuentro Iberoamericano de Experimentación Dramatúrgica y Creación Escénica TRANSDrama, que por segundo año consecutivo se llevará a cabo en formato virtual, con la participación de artistas de países como España, Alemania y Argentina.

TRANSDrama es una plataforma de alcance internacional que vincula la creación escénica iberoamericana y nutre la formación artística nacional. Bajo la dirección de Silvia Ortega Vettoretti y en colaboración con Teatro UNAM y el Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, ofrece un encuentro anual teórico y práctico dedicado a comprender y crear dramaturgias experimentales, narrativas de riesgo y provocación, nuevos lenguajes y técnicas de creación escénica.

"Esta segunda edición virtual tiene como objetivo dar las herramientas de perfeccionamiento para las obras que están sucediendo en pantalla. El año pasado hicimos un esfuerzo por resolver, por hacer las cosas lo mejor que podíamos. Hoy sabemos muchas cosas y estamos convencidos de que estos formatos virtuales van a continuar, así que lo que necesitamos es perfeccionar. En este sentido, el encuentro tiene este año el objetivo de mejorar las puestas en pantalla", explica Zavel Castro, curadora del encuentro.

En esta edición se contará con la participación de reconocidos profesionales en la materia como Mariana Tirantte (Argentina), Sergio Blanco (Francia / Uruguay), Macarena Recuerda Sheperd (España), Zypce (Argentina) y Stefan Kaegi- Rimini Protokoll (Alemania), quienes compartirán, como tutores, su experiencia y conocimientos en sus respectivos talleres.

"Las herramientas tecnológicas tienen que estar de lado de la creación, los artistas tienen que empezar a reconocerlas como parte de sus dispositivos escénicos. Por eso buscamos a talleristas que adapten los lenguajes audiovisuales a las puestas tradicionales. Los tutores llevan muchos años conviviendo con las tecnologías y por eso invitamos a referentes con estos lenguajes, tienen una experiencia probada. Ellos podrán a hacer un acompañamiento muy personal a los talleristas", añade Castro.

Al principio de la pandemia, en el mundo escénico hubo un periodo de conflicto sobre si la virtualidad era teatro, performance, video o cine, o si se trataba de otro lenguaje que ameritaba ser nombrado de otra manera. Hoy, lo que está claro es que las artes escénicas deben adaptarse a esta realidad.

"En este afán de adaptación hemos venido pensando qué herramientas son útiles para este momento específico. Creo que estábamos muy cómodos con los dispositivos tradicionales, sí había un convivio con la tecnología, había pantallas en escena, algunos diseños digitales, pero no se estaba pensando de lleno en la pantalla. En cambio, en países como Estados Unidos, Japón, ya estaba claro desde hace mucho tiempo que el advenimiento de la tecnología era inevitable. Estamos hablando de que hay obras que tienen robots en escena. En México hablamos de que algunas obras usaban video. Hoy es el momento de comprender que la tecnología no le quita nada a la teatralidad, sino que, por el contrario, ayudan mucho", refiere la curadora.

Y añade: "Es fácil que alguien de Alemania piense en crear con un robot y encuentre financiamiento; en México no es así. Sin embargo, los talleristas nos van a ayudar a ampliar la visión, es decir, no nos dirán que no podemos costear herramientas carísimas, pero sí nos pueden decir cómo acercarnos a programas gratuitos para hacer diseños sonoros, por ejemplo. Ellos nos ayudarán a descubrir las cosas de otra manera".

El encuentro se llevará a cabo del 7 al 30 de junio. Las clases tienen un cupo máximo de 16 participantes y los aspirantes tienen que escribir una carta de motivos, mismas que serán evaluadas por los organizadores y los tutores. Para más información visitar: www.transdrama.org