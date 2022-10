El silencio presidencial ante el reclamo de Poniatowska

La escritora Elena Poniatowska, obradorista al grado de tener una almohada de AMLO en su sala, no se guardó nada cuando se le preguntó su opinión de la gestión de López Obrador en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. La periodista, quien siempre mostró apoyo al Presidente, le dio tremendo jalón de orejas por no abrirse a la crítica. Se dijo sorprendida por la militarización y decepcionada por la falta de apoyo a la cultura, donde el reproche también incluyó a Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del mandatario. “Tanto él, como su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, son historiadores, pero no se ha visto un empujón hacia la cultura, un interés. Es una pérdida yo creo, y un error”, dijo. También expresó que ya no se ha reunido con el Presidente y hasta lamentó que Carlos Monsiváis no esté presente, pues dice que lo hacía recapacitar. AMLO no reaccionó en sus mediáticas conferencias, ¿será que tampoco a la Poni ni la ve ni la oye ya?

Más problemas en el Palacio de Bellas Artes

Nos dicen que el Palacio de Bellas Artes necesita un poco de mantenimiento. No sólo es a nivel de infraestructura, sino en otros rubros. Además de que el personal de sala y los músicos de orquesta no han recibido uniformes, y de que Miguel Fernández Félix, director del Museo, ya está con un pie afuera, siguen sucediendo ciertas cosas que afectan al público. Por ejemplo, en el concierto del sábado no hubo supertitulaje. Dicen que se avisó 10 minutos antes de que iniciara la función y los asistentes tuvieron que apechugar para ver así una obra coral de hora y media.

Los maltratados trabajadores culturales capitalinos

Nos cuentan que dentro de las filas de la 4T capitalina, los proyectos culturales comunitarios como los FAROS, PILARES y UTOPÍAS (este último en el caso de Iztapalapa) son presumidos como proyectos sin parangón en otras partes del mundo. No podemos negar que la construcción de espacios contribuye a acercar la cultura a zonas marginadas, pero lo que sí podemos cuestionar es su operación; pongamos el ejemplo de los PILARES, no pagan a la mayoría de sus talleristas y educadores un sueldo como tal, sino que les dan una beca mensual por sus servicios. Es decir, no tienen prestaciones laborales, seguro social ni generan antigüedad. ¿Para la 4T, los trabajadores de la cultura no merecen mejores tratos?, ¿realidades así merecen ser presumidas ante el mundo? Escríbanos a [email protected]