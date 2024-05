El historiador Will Fowler (Barcelona, 1966) llega al mundo de la literatura con la obra “Patriotas”, una novela que relata la división ideológica en el siglo XIX y hace referencia a las batallas y guerras civiles que se suscitaron en ese periodo de la historia de México.

En la obra, Fowler nos presenta a Francisco Cienfuegos, Pancho, un joven con anhelos de libertad y a quien veremos entrelazar su destino con el de sus familiares y atravesar los primeros golpes de la Independencia de México hasta alcanzar el gobierno de Antonio López de Santa Anna.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fowler relata que una de sus primeras pasiones fue la literatura, pero por decisiones y caminos terminó volcándose en la historia. Revela que esta es su octava novela, pero es la primera publicada. También comparte su pasión por la historia de México, la cual le parece emocionante y llena de aristas.

“Fue una experiencia muy enriquecedora para mí poder aproximarme de esta forma al siglo XIX, meterme en los problemas familiares que tienen las familias, que se encuentra golpeada por estos grandes acontecimientos históricos. Lo fascinante es ver como una familia común responde a estos conflictos intergeneracionales”, apunta el historiador.

Más que un gusto, cuenta Fowler, la historia de México le parece una obsesión. “No te sabría decir por qué me parece tan fascinante. Pero vine acá, en 1990, a conocer a Josefina Vázquez asesorándome mientras estaba aquí y enamorarme de México, no he dejado de pensar en este país desde ese entonces”.

El escritor Will Fowler habló con EL UNIVERSAL por la publicación de "Patriotas". Foto: EL UNIVERSAL / Germán Espinosa

Y agrega: “Aproximarme a esta historia como novelista, y desde la perspectiva familiar, refleja que el siglo XIX es sumamente convulso, mientras como historiador he sido consciente de eso, es a través de la historia de la familia que me he dado cuenta de que no paran de recibir golpes, el caso mexicano es sumamente trágico”, expresa.

Fowler señala que la historia es muy importante para el contexto de la novela, pero, recalca, lo que es la médula de la obra son las problemáticas familiares que se suscitan a lo largo de la narración.

“No me quiero comparar con García Márquez, pero son 100 años de una historia que no se sigue de forma fiel, pero lo que yo hago es usar estas fechas históricas para ubicar temporalmente a la novela”.

El escritor adelantó que ya se encuentra trabajando en otra novela, pero esta vez ambientada en el siglo XX.

