“El reto, hacer teatro abierto a la diversidad”: Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro

El 10 de junio, la actriz y directora escénica Aurora Cano se convirtió en la primera mujer que dirige la Compañía Nacional de Teatro (CNT). La administración anterior, que estuvo a cargo de Enrique Singer, atravesó diversas dificultades, como la incorporación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) a la Secretaría de Cultura y el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Cano se formó con Juan José Gurrola y Héctor Mendoza; estudió en The Method Studio de Londres y en el Madingley Hall de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En 2004 fundó la compañía Teatro de Babel y el DramaFest, dos proyectos desde los que ha explorado la reinterpretación de piezas clásicas y la puesta en escena de obras multidisciplinarias. En entrevista, Cano describe los retos y metas que tiene al frente de la CNT.

Es un momento complicado, de limitantes en la CNT

—Me toca llegar en un momento en el que hay una modificación de paradigmas en varios sentidos. Ha habido muchísimas reestructuras. El proyecto empieza cuando Zorrilla convence a Maximiliano de poner en México una compañía de teatro estable, amparada por el Estado.

Obviamente, conforme han pasado los años, se ha vuelto un signo de diferentes estructuras administrativas, ideológicas, políticas y sociales. Han pasado muchas transformaciones en lo que es una compañía nacional. Públicamente, esta compañía se empieza a idear hace 50 años, pero su creación fue en 1977, por decreto presidencial; legalmente se formó en ese año. En estos casi 50 años en que, de facto, se formó, ha sido una compañía representativa del Estado moderno mexicano. Sus diferentes liderazgos han ido a la par del Estado.

De alguna manera, para mí es una oportunidad coyuntural porque es un relevo en muchos sentidos: en cuánto a la manera de pensar y hacer el teatro. Me refiero a establecer un diálogo con otros teatros, estados y países.

Me siento profundamente afortunada de llegar a la compañía en un momento que puede abrirse en muchos sentidos: a muchas miradas y maneras de abordar el teatro. Con una mirada mucho más amplia. Pienso en trabajar para que el canon se expanda hacia otros lenguajes.

Además es la primera mujer que dirige la CNT

—Me parece que el tema del género es sintomático de un mundo que se abrió en todos estos años. Se rompieron estructuras de lo que eran ciertos liderazgos sobre lo que debía ser el teatro. Pero fue en muchos más sentidos de lo que debía ser el género; reducirlo a eso es sólo ver una parte de lo que ha sido la historia y el trabajo de diferentes sectores del teatro en México. Es un contexto difícil en términos de recursos e inversión. Pero es un contexto abierto también en ciertos sentidos de libertad de posibilidades de trabajo. Hay que abrevar de todo lo que hay, este momento es una gran oportunidad.

¿Con qué estrategia está enfrentando estos retos?

—En realidad, el reto es el mismo que tenemos todos los que hacemos teatro: comunicar, conmover y provocar una reflexión, creo que esa es la base. Es verdad que a lo largo de este tiempo, desde una compañía nacional, hay dos líneas muy claras: el acceso al gran patrimonio universal y la visibilización del patrimonio dramático nacional y también poético, hay que decirlo.

Yo lo enfrento abriendo un tercer eje que lo que busca es diversificar lenguajes y la convivencia entre diferentes disciplinas, el aspecto multidisciplinario es muy importante. Pienso que la palabra integración es el centro de la propuesta que tiene que ver con integrar diversos lenguajes escénicos, a través de la convivencia con otras disciplinas.

Pero también se relaciona con la integración de equipos lo más diversos posibles, en su discurso y en lo que representan. Porque al tratarse de una compañía nacional debe ser una prioridad representar a toda la sociedad.



Desde 2021, Cano es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

¿De qué forma logrará esta representatividad?

—El objetivo es dar voz al mayor número de profesionales. No sólo a los elencos, sino a los creativos invitados, directores y directoras, autores y autoras. La manera de integrar equipos tiene que ver con la apertura hacia la diversidad. Una de las formas más importantes de la diversidad es la ampliación del canon para que no sólo resuene lo europeo sino la diversidad cultural del país.

La música, las artes visuales y la gastronomía se han enfrentado de forma contundente al sincretismo cultural, la unión de las tradiciones culturales. Mi meta es tratar de ampliar el canon. Cuando me refiero a la integración de nuevos lenguajes también hablo de integrar los lenguajes propios de las tradiciones de representación en México.

¿Cuáles son los retos de la Compañía a corto plazo?

—A corto plazo hay dos retos muy claros que tienen que ver con la excepción de la palabra nacional. En el sentido filosófico, estético, artístico tiene que ver con abrir una tercera línea para generar proyectos de investigación. Empezamos un laboratorio de investigación sobre la diversidad de lenguajes y la posibilidad de convivencia multidisciplinaria. Más adelante anunciaremos el proyecto, pero consistirá en cuatro montajes iniciales de artistas con diferentes discursos y tradiciones teatrales.

Se trata de un proyecto de creación distinto que busca la integración de lenguajes y disciplinas. En el sentido de fondo, es la búsqueda de la integración de lenguajes y disciplinas, y de lo que implica lo nacional.

En el sentido más literal, está la posibilidad de llegar a todo el país. La posibilidad de ser una compañía nacional, en el sentido geográfico. La propuesta es un circuito de seis sedes regionales, que tengan la posibilidad de programar de forma recurrente.

Normalmente sucede que se programa de forma aleatoria por diferentes ciudades. A muy corto plazo, tenemos una estrategia distinta: reducir el número de sedes, tanto en la Ciudad de México como al interior del país.

Pero queremos añadir el elemento de la recurrencia, que no sean sedes itinerantes que se van moviendo, sino que se pueda crear una tradición. Para crear tradición necesitas costumbre; para crear costumbre necesitas recurrencia. Es decir, que la compañía llegue a los mismos teatros cada año, en temporadas establecidas, con fechas claras que se reiteren año con año y que no se haga de manera aleatoria. Esa es otra forma de ver lo nacional.

Podría parecer que reducirlo a seis sedes suena como algo no tan positivo. Pero, en realidad, menos es más. Es necesario reincidir en los lugares. La reincidencia se ha visto a lo largo de la historia del teatro. Las compañías tienen sedes y la gente se acostumbra a ver a la compañía en ciertas ciudades. La idea es crear estos circuitos regionales, que den tradición y costumbre a la presencia de la Compañía en el país.

No significa que no vayamos a hacer proyectos de intercambio o de vínculos educativos u otro tipo de programas de colaboración con las ciudades del país, pero las sedes de representación de funciones de la CNT están siendo contempladas como una estrategia distinta a corto plazo a través de este circuito.

¿De qué forma quiere priorizar lo mexicano en la CNT?

—No creo que se haga un teatro más mexicano en un sentido dramatúrgico. Uno puede montar a Calderón o a Sófocles desde una compañía nacional de México, desde una mirada nacional.

El tema tiene que ver con la ampliación de la mirada. Se puede montar a Juan Ruiz de Alarcón, pero si lo haces como en el siglo XVII, con códigos que no resuenan en la población mexicana, va a ser muy raro.

El tema no es qué repertorio se elija, sino cuál es la justificación detrás de una u otra obra y de qué forma se vincula ésta con las problemáticas de la sociedad y los dilemas del presente. Los textos de Eurípides pudieron haber sido escritos ayer. Todos pueden comprender las emociones que hay en los grandes temas. El asunto es la mirada de quién dirige.

Concretamente, ¿cómo piensa alcanzar esa mirada?

—Una aportación que acabo de hacer es la integración de un dramaturgista, que es una figura que no existe en México. Se trata de una especie de editor o curador que dialoga con la dirección artística, en este caso conmigo, para poder curar y hacer este tipo de análisis de lo que se va a montar. ¿Qué obra clásica o contemporánea se va a elegir?, ¿cómo estructuras un programa?, ¿cuáles son los temas?, ¿a qué creadores se va a convocar porque lo defienden con una estética u otra? En todo este trabajo curatorial añadimos al dramaturgista Simón Franco, un investigador muy joven, con una mirada distinta a nivel generacional. Muchas veces falta, en la dirección artística, el diálogo sobre los procesos y contenidos de la programación. Una forma de trabajo distinto es abrir los diálogos de por qué se programa de una manera.

¿Se corre el riesgo de caer en filtros de corrección política?

—Yo no le llamo filtros de corrección política. Yo lo llamaría resignificación. No hay un sólo texto teatral que no deba montarse sin ser resignificado. Por ejemplo, las obras de Shakespeare duran cuatro horas y en los montajes se elige un tipo de edición. La palabra corrección es más limitante que la palabra resignificación, que es más potenciadora. Los puristas y los filólogos no logran resignificar, que significa conmover y generar una reflexión en un contexto actual y concreto, el que le toca vivir a cada uno.

Trayectoria

La carrera de Cano abarca decenas de montajes, becas y premios internacionales

Con su compañía Teatro de Babel ha dirigido más de 20 puestas en escena.

Lady Hamlet y Cervantes versos Shakespeare son dos obras en las que ha reinterpretado textos clásicos.

El festival Dramafest, creado y dirigido por ella, ganó en 2019 el Premio Escénica Ciudad de México.

En 2018 recibió el Premis FAD Sebastià Gasch D ́Arts Parateatrals por la dirección de Y los huesos hablaron.