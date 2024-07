La reedición de "La nueva música clásica" bajo el sello de Grijalbo—libro de José Agustín, entre la crónica y el ensayo sobre ciertas leyendas del Rock & Roll clásico, el cual era prácticamente inconseguible— es, en palabras de Agustín Ramírez, dibujante e hijo del autor, "una excelente oportunidad para reencontrarse con José Agustín, a quien mucha gente extrañó porque no volvió a publicar después de un accidente. También es muy valorado por su faceta como especie de gurú del rock. Este libro estuvo olvidado un poco en otras revisiones de obras casi completas de José Agustín que se han hecho porque no es un libro muy ortodoxo: no es una novela, pero se mezcla un poco con la autobiografía porque está escrito en primera persona, desde un lugar muy personal. Es una bonita oportunidad para reencontrarse con el espíritu de José Agustín".

Ramírez, quien también es el autor de la coda que incluye "La nueva música clásica", explica que, al abarcar tanta música, el libro terminó por ser un poco relegado, puesto que, en aquellos años, no toda la gente poseía una colección como la de José Agustín. "Él mencionó muchísimos grupos extraños que nadie conoce u otros, cuyos álbumes, quizá, eran difíciles de conseguir. Ahora, este libro se puede releer y es posible escuchar prácticamente todo lo que él recomienda", abunda y enfatiza en que él mismo viene a colación con el lanzamiento del libro porque se le pidió escribir la ya citada que se prolonga por 100 páginas.

Su hermano, Andrés Ramírez, director editorial de Penguin Random House, quería un panorama en el que se trajera al presente la historia de la música que se presenta en el libro. "La música era una de las cosas que más motivaban a mi padre", y cuenta que, aunque en muchos textos es visible que José Agustín estaba completamente centrado en el rock clásico (The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, The Velvet Underground), también tuvo entusiasmo por grupos que hoy son referentes como DJ Shadow, The Smashing Pumpkins, Spiritualized, Nine Inch Nails y Massive Attack.

"Él era un hombre abierto al tiempo, un espíritu abierto. Como cualquier melómano, estaba siempre en busca de nueva música. Necesitaba nueva música. Hoy en día hay tantas formas de acceder a nueva música, pero, en aquel entonces, esos álbumes recientes y raros llegaban a través de amigos. La gente se acercaba a él con discos, llegaban a la casa a las conferencias y presentaciones de libros y le llevaban álbumes que creían que él debía conocer; también le llegaban revistas de Estados Unidos y también yo y mis hermanos lo molestábamos con que escuchara ciertas bandas".

"Me acuerdo, por ejemplo, que tiene un texto por ahí sobre Spiritualized. Un amigo me dijo: tienes que escuchar esto, ellos van a salvar el Rock. Entonces, le puse el disco y le encantó, se volvió loco. Estuvo, por lo menos, dos o tres meses escuchando prácticamente todos los discos de Spiritualized e incluso algunos antes de que se llamaran así".

"Convivir con él cuando estaba de buena era comunicarse a través de cientos de películas, libros y discos de música clásica y rock. Con la literatura no acabaríamos y tampoco acabaríamos si contara todas las cosas que me recomendaba".

Por último, sobre los pasajes autobiográficos incluidos en "La nueva música clásica", Agustín afirma que, "muy claramente en este libro, a través de todas las influencias musicales y todo lo que expresa, también nos acercamos muchísimo a él como persona. Está escrito en primera persona y tiene fragmentos autobiográficos divertidos. Me encanta donde está con Parménides García Saldaña, quien lo saca de su casa donde está escribiendo. Se van, en un cochecito nuevo, a chupar y reventar y causar estragos estilo Fear and loathing in Las Vegas. En estos textos él habla de sus amigos y también deja muy clara su posición contra otras personas. Nos acercamos mucho a su persona, a su intimidad, a lo emocional", concluye.

